Solistenkonzert in Landsberg: Das neue Format kommt gut an

Die Sing- und Musikschule Landsberg gibt ihren Schülern eine große Bühne. Und das findet großen Anklang.

Es ist ein neues Format, das die Städtische Sing- und Musikschule Landsberg mit den „Solistenkonzerten“ im Festsaal des Historischen Rathauses aktuell gestartet hat und in Zukunft beibehalten will: Damit soll, wie Musikschulleiterin Birgit Abe zu Beginn der beiden Konzerte erläuterte, Schülern der Auftritt in einem schönen Konzertsaal, „in dem der beste Flügel der Stadt steht“, ermöglicht werden.

Das haben die Auftretenden – etliche von ihnen mussten coronabedingt gestrichen werden – wahrlich verdient: Bei den zwei Konzerten waren Vorträge von Schülern verschiedener Klassen und Altersstufen zu hören, die ihre Hausaufgaben in Form von viel Üben gemacht hatten. Die beiden Programme waren bunt gemischt und unterhaltsam. Lehrer und Schüler präsentierten das breit gefächerte Angebot der städtischen Einrichtung gekonnt. Das Publikum dankte dem musikalischen Nachwuchs, der im Übrigen auch perfektes Auftreten gelernt hatte, mit jeweils viel Beifall.

Insgesamt waren rund 40 Beiträge mit Kompositionen vergangener Jahrhunderte bis zu zeitgenössischer Musik zu hören. Sogar eine Eigenkomposition war dabei: Ben Lischka, Schüler bei Martin Krämer, präsentierte am Flügel sein Werk, ein sehr romantisches, träumerisches Stück. Großen Eindruck hinterließ Elisa Schuppert. Die Sängerin hat eine zum Sopran tendierende, kräftige Stimme, da gab es keinen Wackler, keinen Aussetzer, der Vortrag war einfach gut.

Solistenkonzert der städtischen Sing- und Musikschule im Landsberger Rathausfestsaal mit Tobias Gericke und Ludmilla Wachs. Foto: Christian Rudnik

Zu hören waren „Kleine“, die gerade ihre ersten Schritte auf dem Instrument gelernt haben und das neu erworbene Können zeigten, und solche Schüler, deren Spiel bereits ein gewisses Level erreicht hat. Beispiel Julia Gerum, die mit ihrer Violine eine temporeiche Tarantella servierte. Schier unglaublich ist das Können von Franziska und Melanie Überreiter. Die beiden achtjährigen Zwillingsschwestern, Schülerinnen bei Dr. Maximilian Hofbauer, spielen solo oder als Duo Klavier, als wären sie bereits als fertige Pianisten zur Welt gekommen.

Virtuos und mit viel Einfühlungsvermögen

Mancher Zuhörer wird sich beim Studium des Programms vielleicht gedacht haben, dass das, was da angeführt wurde, doch für Achtjährige nicht unbedingt geeignet sei. Franziska und Melanie jedoch spielten als Duo auch Libertango von Astor Piazzolla, als wäre es ein leichtes Übungsstück. Da fehlte es an nichts, weder an Virtuosität und Einfühlungsvermögen, noch am Verständnis für den Tango Argentino des großen Meisters am Bandoneon. Wie das Thema immer wieder aufblitzte, wie es verschwand hinter der brachialen Rhythmik, von einer Pianistin zur anderen wanderte, nicht nur das zeugte von großer Klasse. Jede der Beiden trat auch solistisch auf und selbstverständlich waren auch Beethoven oder Chopin perfekt.

Im Rahmen der Solistenkonzerte stellte Axel Flörke den Förderverein der Städtischen Sing- und Musikschule und dessen vielfältiges Engagement vor. Der Verein solle auf breitere Basis gestellt und dessen Arbeit auf viele Schultern verteilt werden, ist das Anliegen des Vorsitzenden. „Wir bringen Manpower und Finanzen ein.“ So sei beispielsweise bei der Durchführung des Regionalwettbewerbs Jugend musiziert nicht nur Finanzierung etlicher Kosten notwendig. Gefragt seien die Mitglieder des Fördervereins auch bei der aktiven Mithilfe. „Auch haben wir beispielsweise ein zusätzliches Klavier für den Unterricht angeschafft oder den Bus für eine Fahrt nach Stuttgart zum Musical finanziert.“ Flörke warb um mehr Mitglieder, der Jahresbeitrag für Privatpersonen beträgt zwölf Euro.