Sommer-Festival im Gespräch: Bleibt ein Stück Snowdance in Landsberg?

Plus Regisseur und Organisator Tom Bohn plant ein Best-of-Festival im Sommer und wendet sich an die Stadt Landsberg. Diese müsste das Independent-Filmfestival finanzieren.

Am Samstag beginnt zum neunten Mal das überregional bekannte Independent-Filmfestival Snowdance, allerdings auch zum letzten Mal in Landsberg (LT berichtete). Festivalleiter und Filmemacher Tom Bohn begründet die Entscheidung mit der „restriktiven und sprunghaften Corona-Politik der bayerischen Landesregierung“. Doch ganz aus Landsberg verschwinden soll Snowdance nicht. Eine Veranstaltung im Sommer ist im Gespräch.