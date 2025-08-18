Sommerfest im Kloster

Schwester Antonia, die Leiterin der beiden Selbsthilfegruppen MS und Schlaganfall, hatte die betroffenen Frauen und Männer ins Kloster der Dominikanerinnen eingeladen, um gemeinsam den Sommer 2025 zu feiern. Zwar hatte der Regen das unter dem Nussbaum vor dem Kloster geplante Fest verhindert. Doch auch in dem mit frischen Blumen geschmückten Gemeinschaftssaal fühlten sich die Gäste vier Stunden lang sichtlich wohl.

Wesentlich dazu beigetragen hatte Konrad Welz, der mit seiner Frau Maria aus Issing angereist war und für musikalische Stimmung sorgte. Um das leibliche Wohl kümmerten sich „als gute Geister der Veranstaltung“ die ehrenamtlichen Helferinnen. Nachdem sie Kaffee und selbst gebackene Kuchen serviert hatten, war an den Tischen erst einmal Gymnastik angesagt. Nach den körperlichen Einlagen feierte das Ehepaar Welz mit Akkordeonklängen und gemeinsam gesungenen Liedern den jungen Sommer.

Dieser Inhalt wird uns zur Verfügung gestellt Sie haben das Wort! Vereine, Schulen, Kirchen sowie andere Gruppierungen und Einrichtungen aus der Region können ihre Texte und Bilder über unser Portal unter www.azol.de/upload hochladen.

Unsere Redaktion prüft, was veröffentlicht werden kann - in der Zeitung und Online -, nimmt aber keine redaktionellen Veränderungen vor. Wir freuen uns auf Ihre Neuigkeiten!