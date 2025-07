Sommerfest und Tag der offenen Tür bei der IWL in Landsberg

Bei schönem Sommerwetter öffnete die IWL gGmbH am vergangenen Freitag die Türen ihres Standorts in Landsberg für Gäste, Angehörige und Interessierte. Anlass war das diesjährige Sommerfest, das zugleich als Tag der offenen Tür Gelegenheit bot, die Werkstätten und Arbeitsbereiche der IWL näher kennenzulernen. Bei geführten Rundgängen durch die verschiedenen Arbeitsbereiche erhielten Besucherinnen und Besucher spannende Einblicke in die Tätigkeiten und Leistungen der Werkstattbeschäftigten. Neben den Führungen sorgte ein vielfältiges Rahmenprogramm für Abwechslung und gute Stimmung auf dem Gelände.

Icon Vergrößern Zahlreiche Spiel- und Mitmachstationen rundeten das Programm ab. Foto: Annalena Mandwurf Icon Schließen Schließen Zahlreiche Spiel- und Mitmachstationen rundeten das Programm ab. Foto: Annalena Mandwurf

Für musikalische Highlights sorgten die Samba- und Chor-Gruppen der IWL, deren Auftritte mit großem Applaus belohnt wurden. Ein besonders feierlicher Moment des Nachmittags war die Ehrung langjähriger Mitarbeitender, begleitet von einer kleinen Erfrischung in Form von Eis von Michael Dillinger. Ein weiterer Höhepunkt war der Besuch der Rettungshundestaffel DLRG Pöcking, die mit einer eindrucksvollen Vorführung begeisterte. Zahlreiche Spiel- und Mitmachstationen rundeten das Programm ab und machten den Tag auch für Kinder zu einem besonderen Erlebnis.

Das Fest bot Raum für Begegnung, Austausch und gemeinsames Erleben – ein gelungener Tag, der die Vielfalt und das Miteinander bei der IWL eindrucksvoll erlebbar machte.

