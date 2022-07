Landsberg

vor 18 Min.

So feiern die Landsberger am bislang heißesten Wochenende

Sommerabend in der Stadt Landsberg: Eileen Gühne (links) aus Landsberg chillt am Rande des Streetfood-Festivals mit Freundin Maxima Erler, Vater Bernhard und ihrem Freund Tizian Pfaffendorf in den Strandliegen. Ihre irischen Wolfshunde Abi und Amidala sind tiefenentspannt.

Plus In Landsberg ist am Samstagabend mit dem Streetfood-Festival und der Night Shift viel geboten. Doch wegen der tagsüber hohen Temperaturen sind manche nicht in Feierlaune.

Von Oliver Wolff

Sabrina Kehrer und Lara Holzmann sitzen am Samstagabend gegen 21 Uhr in Landsberg an der St.-Laurent-du-Var-Promenade und beobachten, wie das Wasser das Lechwehr hinabrauscht. Die Temperaturen am bisher heißesten Wochenende des Jahres kratzen immer noch an der 30-Grad-Marke. „Hier kann man richtig gut entspannen und die Luft ist kühl“, sagt Kehrer. Auf der anderen Seite des Lechufers, also Richtung Altstadt, ist viel mehr los: Am Peter-Dörfler-Weg tummeln sich mindestens hundert Menschen, sie sitzen auf der Mauer oder vor den Cafés oder stellen sich an der Eisdiele an. Ein Straßenmusiker läuft die Promenade entlang und spielt auf seiner Melodica „Bella Ciao“.

Dieser Artikel ist hier noch nicht zu Ende, sondern unseren Abonnenten vorbehalten. Ihre Browser-Einstellungen verhindern leider, dass wir an dieser Stelle einen Hinweis auf unser Abo-Angebot ausspielen. Wenn Sie weiterlesen wollen, können Sie hier unser PLUS+ Angebot testen. Wenn Sie bereits PLUS+ Abonnent sind, loggen Sie sich bitte hier ein .

Dieser Artikel ist hier noch nicht zu Ende, sondern unseren Abonnenten vorbehalten. Ihre Browser-Einstellungen verhindern leider, dass wir an dieser Stelle einen Hinweis auf unser Abo-Angebot ausspielen. Wenn Sie weiterlesen wollen, können Sie hier unser PLUS+ Angebot testen.

Themen folgen