Sonniger Auftakt beim Autosalon in Landsberg

In Landsberg findet wieder der Autosalon statt. Was heute und am Sonntag auf der Waitzinger Wiese geboten ist.

Was für ein Auftakt für die 22. Auflage des Landsberger Autosalons. Bei sonnigem Wetter strömten bereits am Vormittag Hunderte Besucherinnen und Besucher auf die Waitzinger Wiese. Dort präsentieren sich am Samstag und Sonntag, 22. und 23. April, jeweils von 10 bis 18 Uhr 40 Austeller rund um das Thema Mobilität.

Mit einem Rundgang mit Organisator Helmut Seibold und Oberbürgermeisterin Doris Baumgartl an der Spitze wird der Autosalon traditionell eröffnet. Bereits zu diesem Zeitpunkt waren zahlreiche Besucherinnen und Besucher gekommen und im Laufe des Vormittags wurden es immer mehr.

Außergewöhnliche MAN-Trucks für Fußball-Fans

Zu sehen gibt es an den beiden Tagen unter anderem neue Fahrzeug-Modelle, neue Antriebstechniken und vieles mehr. Abgerundet wird das Ausstellungsangebot durch viele kleinere Aussteller, die E-Bikes, Autozubehör, Caravans, Solartechnik und vieles mehr präsentieren. Die Firma Toni Maurer ist mit zwei außergewöhnlichen MAN-Trucks auf das Ausstellungsgelände gekommen, zwei Fußball-Trucks in den Farben des FC Bayern München und des TSV 1860 München.

96 Bilder Unsere Bildergalerie vom Landsberger Autosalon Foto: Thorsten Jordan

Auf einer Bühne spielen am Samstag die Landsberger Musikband Take4Friends und am Sonntag die Gruppe La Banda (jeweils von 13 bis 16 Uhr). Und auch die beliebte Verlosungsaktion geht wieder über die Bühne. Am Sonntag gegen 16 Uhr soll feststehen, wer sich über einen Zuschuss in Höhe von 10.000 Euro für einen Autokauf freuen darf.

Am Stand des Landsberger Tagblatts werden Reifen gewechselt

Für Kinder gibt es eine Hüpfburg und Kinderschminken. Am Stand des Landsberger Tagblatts gibt es Gewinnspielkarten für einen Reisegutschein im Wert von 1500 Euro. Außerdem gibt es eine Pit-Stop-Station für Kinder, an der kleine Autofans sich im Reifenwechsel üben können. Ebenso präsent ist die beliebte Zeitungsente Paula Print.

