Sopranistin Alexandra Steiner lässt im Konzert das Publikum die Welt vergessen

In Landsberg wagen die Sopranistin Alexandra Steiner und die Musiker des Münchner Gärtnerplatztheaters ein Experiment. Mit einer ungewöhnlichen Programmabfolge.

Man kennt es eigentlich aus der Reiterei, wenn bei einer Quadrille zwei Gruppen die Bahn diagonal queren und am Kreuzungspunkt, ohne ins Stocken zu geraten, und die eigene Linie haltend, "durchchangieren". Ganz bei sich zu bleiben und für einen kurzen, berührungslosen Moment eine übergeordnete Form der Einheit mit seinem Gegenüber zu finden, ist ein diffiziler Akt, Spannung zugleich zu erzeugen und auszugleichen und dabei wie bei einer gelungenen Jonglage "alle Bälle in der Luft zu halten". Eine solche Balance in ähnlicher Weise musikalisch herzustellen, stand als Leitgedanke auch über der Programmgestaltung des letzten Konzerts "Kammermusik im Bibliothekssaal" vor der Sommerpause.

"Zerpflückt", wie Veranstalter Franz Lichtenstern es bezeichnete, waren im ersten Teil Felix Mendelssohn Bartholdys Streichquartett D-Dur op. 44/1 und Richard Strauss' Liederzyklen op. 27, 29 und 48. Die vier Sätze des Quartetts erklangen in der vom Komponisten vorgegebenen Abfolge "Molto allegro vivace", "Menuetto", "Andante" und "Finale", jeweils unterbrochen allerdings durch den Einschub der Strauss-Lieder "Schlagende Herzen", "Freundliche Vision" und die Nummer vier op. 27 "Morgen!". Dies in einen Spannungsbogen zu bringen, erforderte nicht nur hohe Konzentration, sondern auch das intuitive Verständnis füreinander, wie es in der Zusammenarbeit der Musiker des Gärtnerplatztheaters beziehungsweise des Bayreuther Festspielorchesters über viele Jahre gewachsen ist. Kumiko Yamauchi, Daniela Steiner, Violine, Dorothea Galler, Viola, und Franz Lichtenstern, Cello, verbanden sich zu einer fein artikulierenden Einheit, die es gemäß Richard Strauss' Postulat verstand, trotz "der Verführung {…} Mendelssohn richtig zu spielen" und "aller Empfindsamkeit der Auffassung" entsagte: temporeich, dynamisch, ohne Verzögerungen voranschreitend, teils hastend – dieses Temperament wurde nicht durch eine gefühlige Interpretation nachträglich wieder eingefangen, sondern mit Verve geradezu zelebriert.

In sich gekehrt und doch dramatisch: Alexandra Steiner als Sopranistin

Alexandra Steiners Liedvortrag war ganz in diesem Sinne: kraftvoll, klar, und je nachdem in sich gekehrt und zurückgenommen oder dramatisch aus sich heraus nach außen tretend. Dabei intonierte die Sopranistin auch in den vielen chromatischen Verzweigungen absolut sicher. Hier verlangten ihr die fein gesponnenen Arrangements des eigentlich vom Jazz herkommenden Tim Allhoff doch einiges ab. Großartig, wie der Augsburger Grenzgänger zischen Klassik, Pop und Jazz in sanft aufsteigenden Pizzicato-Arpeggien im Cello und zart darüber gelegtem Legatospiel der Streicher die schwebende Atmosphäre bereitete, in die Alexandra Steiner wie aus dem besungenen Nebel heraus behutsam ihre Stimme setzte. Diesem heraufziehenden "Morgen!" wohnte ein poetischer Zauber inne, der die Welt und den Sonnenuntergang hinter den Fenstern des Konzertsaals für einen Moment vergessen machte.

Zu noch einmal Mendelssohn und Strauss gesellten sich nach der Pause Johannes Brahms mit "O süßer Mai" und "Fahr wohl" aus dem Liederzyklus 93a sowie Gustav Mahler mit "Wer hat dies Liedlein erdacht" und "Wo die schönen Trompeten blasen" aus der Sammlung "Des Knaben Wunderhorn" und schließlich dem vierten Satz "Das himmlische Leben" aus der 4. Sinfonie. Mahler – himmlisch entrückt und im eigenständigen Arrangement Allhoffs kaum wiederzuerkennen? Ob der lang gezogene Ton im Cello tatsächlich auch der Schlusston des Konzerts war, darüber jedenfalls herrschte im Publikum Verunsicherung. Der dann einsetzende Applaus aber war umso herzlicher, und einmal mehr hochverdient.

