Sparkasse Landsberg-Dießen sagt Danke

95 Prozent der Privatkundinnen und Privatkunden sind mit ihrer Sparkasse Landsberg-Dießen insgesamt zufrieden – darauf ist das größte Kreditinstitut im Landkreis Landsberg besonders stolz. Das herausragende Ergebnis ergab eine Online-Kundenbefragung, an der im letzten Jahr über 3.000 Kundinnen und Kunden teilnahmen. In den Teilbereichen Beratung und Service wurde ein Zufriedenheitsgrad von 94 Prozent, im Teilbereich Online-Banking sogar von 95 Prozent erreicht. Das Ergebnis ist nicht nur eines der besten Ergebnisse aller Sparkassen in Bayern, sondern auch Ansporn für die Sparkasse Landsberg-Dießen, weiterhin mit voller Leidenschaft für ihre Kundinnen und Kunden da zu sein.

Ein wichtiger Faktor für die hohe Zufriedenheit ist die individuelle Beratung durch die 85 Beraterinnen und Berater in den 19 Geschäftsstellen, im ImmobilienCenter, in der Wertpapier- und Vermögensberatung sowie in den Fachbereichen Versicherung und Online-Banking. Die Sparkasse nimmt sich Zeit für die Bedürfnisse ihrer Kundinnen und Kunden, entwickelt maßgeschneiderte Finanzlösungen und steht als vertrauensvoller Ansprechpartner immer zur Seite. Ob beim Hauskauf, der Altersvorsorge oder der Geldanlage – die persönliche Beratung ist und bleibt das Herzstück der Sparkasse Landsberg-Dießen.

"Wir danken unseren Kundinnen und Kunden für ihr Vertrauen und sehen das Ergebnis als Motivation, unseren hohen Standard weiter auszubauen", betont Sven Fischer, Vorstandsvorsitzender der Sparkasse Landsberg-Dießen. Die Sparkasse bleibt auch in Zukunft ein zuverlässiger Partner für die Menschen in der Region – sei es vor Ort in den Geschäftsstellen oder digital von überall aus. Kundennähe und persönliche Beratung sind und bleiben die zentralen Werte der Sparkasse Landsberg-Dießen.

