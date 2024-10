Sparkassen-Stiftung spendet 3000 Euro an den Familientreffpunkt MiniMax in Landsberg

Kürzlich überreichte der Leiter des Sparkassen-Kunde-Centers Manfred Lichner eine Spende der Stiftung der Sparkasse Landsberg-Dießen in Höhe von 3000 € an Alexandra Teubner-Brown vom SOS-Familientreffpunkt MiniMax in Landsberg.

Der Familientreffpunkt MiniMax ist ein wichtiger Treffpunkt für Familien in und um Landsberg und bietet eine Vielzahl von Aktivitäten und Unterstützungsmöglichkeiten für Eltern und Kinder. Das offene Angebot bietet unter anderem Spiel- und Bastelangebote, Eltern-Kind-Gruppen, Beratungsangebote und vieles mehr. Der Familientreffpunkt ist ein Ort der Begegnung und des Austauschs für Familien rund um Landsberg und trägt dazu bei, dass sich Eltern und Kinder in der Stadt wohlfühlen und gut integriert sind.

Die Spende der Stiftung der Sparkasse Landsberg-Dießen wird dazu beitragen, dass der Familientreffpunkt MiniMax auch weiterhin ein Ort der Begegnung und des Austauschs für Familien bleibt. Das Geld wird für den allgemeinen Betrieb der Einrichtung verwendet und hilft dabei, die vielfältigen Angebote des Familientreffpunkts MiniMax aufrechtzuerhalten.

Die Stiftung der Sparkasse Landsberg-Dießen ist stolz darauf, den Familientreffpunkt MiniMax zu unterstützen und damit einen Beitrag zur Stärkung der Gemeinschaft in Landsberg zu leisten. Die Stiftung der Sparkasse Landsberg-Dießen engagiert sich seit vielen Jahren für die Förderung von Projekten und Initiativen, die das Leben in der Stadt Landsberg bereichern und verbessern. Die Spende an den Familientreffpunkt MiniMax ist ein weiterer Schritt in diese Richtung. Sparkasse – Weil´s um mehr als Geld geht.