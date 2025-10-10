Sparverein Lech erkundet den Schwarzwald

Der diesjährige Vereinsausflug des Sparverein Lech aus Landsberg ging in den Schwarzwald. Bei herrlichem Wetter und mit einer gut gelaunten Reisegruppe ging die Fahrt über Radolfzell, Titisee und Neustadt zum Hotel Mosers Blume in Haslach-Schnellingen. Am zweiten Tag wurde der Gruppe von einem Reiseleiter Freiburg mit all seinen schönen Plätzen bei einer Stadtführung nähergebracht. Bei der anschließenden Fahrt durch den Schwarzwald bis nach Gengenbach sah die Gruppe die wunderschöne Vielfalt der Region. Die Stadtführung in Gengenbach zeigte in beeindruckender Weise, wie schön die alten Fachwerkhäuser über Generationen hinweg erhalten wurden. Am dritten Tag hieß es wieder Abschied nehmen vom Schwarzwald. Über Tübingen, Blaubeuren mit dem Blautopf und nach einem Abendessen in der Katzbrui-Mühle, ging es mit bleibenden Eindrücken wieder zurück nach Hause.

