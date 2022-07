Spatenstich für riesiges Getränkelager im Edeka-Logistikzentrum

Edeka Südbayern erweitert sein Logistikzentrum im Landsberger Frauenwald um eine weitere Sparte. Warum das Unternehmen jetzt beim Thema Getränke durchstarten will.

Edeka Südbayern wird künftig eigene Getränkemärkte betreiben und das Getränkesortiment auf 1800 Produkte erweitern. Dazu entsteht im Landsberger Frauenwald ein neues, mit hoch entwickelter Robotertechnologie ausgestattetes 27.150 Quadratmeter großes Gebäude. Wie sich die Investition auf die Region auswirken wird.

Spatenstich am Dienstag bei Edeka Südbayern – auf einer Fläche von 64.000 Quadratmetern neben dem bestehenden Edeka-Logistikzentrum, wird ein Gebäude für die Getränke-Logistik mit einer Fläche von 27.150 Quadratmetern gebaut. Von dort aus werden 1300 Filialen in ganz Südbayern mit rund 12.000 Produkten aus dem Trockensortiment beliefert werden. Die Arbeiten dafür haben schon begonnen, das gesamte Areal wurde bereits aufgekiest. Bis 2025 sollen 140 Millionen Euro investiert werden und 300 neue Arbeitsplätze – vorwiegend in der Verwaltung, für Anlagen-Bediener und Lkw-Fahrer – entstehen, wie es vor Ort hieß. Rund 1000 Menschen würden dann „im Herzstück unserer Lebensmittellogistik“ arbeiten, sagte der Vorstandssprecher von Edeka Südbayern, Claus Hollinger, beim Spatenstich. Derzeit kämen etwa 45 Prozent der Mitarbeitenden aus dem Kreis Landsberg. Die Lechstadt biete infrastrukturell ideale Voraussetzungen, vor allem durch die zusätzliche Abfahrt von der B17. Der Umsatz konnte von 2014 mit 600 Millionen Euro auf 1,15 Milliarden Euro im Jahr 2021 gesteigert werden.

Das neue Hochregallager soll rund 29.000 Plätze bieten

Das Motto des Unternehmens, „Alles aus einer Hand“, habe sich insbesondere während der Corona-Pandemie bewährt und den Kunden und Kundinnen den Gang in mehrere Geschäfte erspart, betonte der Aufsichtsratsvorsitzende Leo Schwaiberger. „Edeka hat sich als verlässlicher Versorger bewiesen“, so Schwaiberger, der jedoch einräumte, dass sich die steigenden Preise und die Inflation auf das Kaufverhalten auswirke. Edeka sei mit Abstand der größte Einzelhändler in Deutschland, erklärte Hollinger. Damit man preislich mit dem Wettbewerb mithalten könne, sei man auf modernste Logistik angewiesen, wie sie auch im neuen Gebäude zum Einsatz komme, wie ein Animationsfilm zeigte. Zu sehen war, dass die Logistik weitestgehend automatisch verläuft, durch den Einsatz von Robotern in Kombination mit einem 29.000 Plätze bietenden Hochregallager. Auch die Leergutannahme und -sortierung wird in dem Gebäude abgewickelt. Wie Hollinger berichtete, wickele momentan ein Dienstleister für Edeka Süd die Getränkelogistik ab. Getreu dem Motto „Alles, was wir lieben, machen wir selbst“ setze Edeka jedoch nun auch am Standort Landsberg auf eine autonome Getränkelogistik. „Damit werden wir unabhängiger, gewinnen zusätzlich unternehmerischen Spielraum und stärken den heimischen Wirtschaftskreislauf.“

Edeka wolle bei Getränken noch mehr regionale Produkte anbieten, insgesamt soll das Sortiment auf 1800 Produkte aufgestockt werden, und enger mit regionalen Brauereien zusammenarbeiten. Ziel sei, jährlich zehn Standorte mit „Trinkgut“-Getränkemärkten zu eröffnen, blickte Hollinger in die Zukunft. Lob ging an die Stadt Landsberg für die Unterstützung bei den Bauplänen: „Anfang 2020 haben wir unsere Erschließungsabsicht eingereicht, im Mai lag der Bebauungsplan schon vor.“ Effizientere Logistikkapazitäten seien auch deshalb notwendig geworden, da 170 ehemalige Tengelmann-Märkte von Edeka übernommen worden seien und in das Logistiknetz eingebunden werden müssten.

Im Zentrallager von Edeka Südbayern im Landsberger Frauenwald gibt es ein haushohes Hochregal mit Trockensortiment. Foto: Julian Leitenstorfer (Archiv)

Mit dem Hochbau soll Ende 2022 begonnen werden, Mitte 2023 sollen die Räume dann mit der notwendigen Technik ausgestattet werden. Ziel ist es, die neue Getränkelogistik ab 2025 zu betreiben.

Lobende Worte fand Oberbürgermeisterin Doris Baumgartl (UBV). Das neue Logistikzentrum sei auch eine Investition in die Zukunft Landsbergs. Die Gewerbesteuer, die Edeka bezahle, bleibe in Landsberg. Auch beim Thema Nachhaltigkeit habe Edeka eine Vorreiterrolle. Wie Pressesprecher Christian Strauß auf Nachfrage beim Spatenstich sagte, werde auch das Dach des neuen Gebäudes, wie bereits die bestehenden, mit einer PV-Anlage ausgestattet und so selbst Strom erzeugt. Das begrünte Dach des Parkhauses biete seltenen Tieren Lebensraum.