Corona-Spaziergänger halten in Landsberg die Polizei auf Trab

Wieder einmal kommen Hunderte Corona-Spaziergänger nach Landsberg. Der Maskenpflicht kommen sie nur kurzzeitig nach. Die Polizei stellt erstmals einen Leiter der nicht angemeldeten Versammlung fest.

Eine angemeldete Demonstration auf dem Landsberger Hauptplatz des "Bündnisses für Solidarität", eine nicht angemeldete Versammlung von corona-kritischen Spaziergängerinnen und Spaziergängern und mehrere gesperrte Lech-Brücken. Das Fazit dieses Montagabends lässt sich aber noch erweitern. Die Polizei, die abermals mit einem Großaufgebot vor Ort war, stellte mehrere Personalien wegen Verstößen gegen die Maskenpflicht fest und ermittelte erstmals auch einen Versammlungsleiter der nicht angemeldeten Versammlung. Auf ihn und weitere Personen kommen Verfahren zu

Laut Pressebericht wurden am Montag, 7. Februar, wieder einmal zwei Versammlungen im Stadtgebiet Landsberg festgestellt: die angemeldete stationäre Versammlung des überparteilichen Bündnisses auf dem Hauptplatz und eine wieder nicht angemeldete sich fortbewegende Versammlung, die in überwiegenden Teilen von der Waitzinger Wiese aus ging und sich im Fortgang auf mehrere Einzelgruppen verteilte.

Gegen 18 Uhr versammelten sich zunächst etwa 100 Teilnehmende zu einer nicht angemeldeten Versammlung auf der Waitzinger Wiese, die trotz wiederholter Ansprache der vor Ort befindlichen polizeilichen Einsatzkräfte in der überwiegenden Zahl keine Masken trugen. Dies schrieb die Allgemeinverfügung des Landratsamtes Landsberg für diesen Abend jedoch vor. Der Aufzug wurde daraufhin unmittelbar von der Polizei wieder angehalten. Um 18.10 Uhr eröffnete der Leiter der angemeldeten Versammlung des überparteilichen Bündnisses seine Veranstaltung auf dem Hauptplatz mit in der Spitze rund 80 Teilnehmenden. Dort wurden von allen Beteiligten die Auflagen des Landratsamtes Landsberg befolgt, so die Polizei.

Polizei stellt vereinzelt Personalien bei Maskenverweigerern fest

Nach Anhalten des sich fortbewegenden Aufzuges auf der Waitzinger Wiese sprach die Polizei Versammlungsteilnehmende ohne Maske gezielt in Gruppen an. In vereinzelten Fällen stellte sie erste Personalien fest. "Im fortschreitenden Einsatzverlauf formierten sich im Stadtgebiet westlich des Lechs jedoch weitere, sich fortbewegende Gruppen, die trotz der örtlichen Versprengung der nicht angemeldeten Versammlung zuzuordnen waren", so die Polizei. Wie groß die Gesamtzahl der Corona-Kritiker war, blieb jedoch offen. Allerdings bewegten sich mehrere Hundert Personen auf die verschiedenen Lechbrücken in Richtung Innenstadt zu.

Abermals setzte die Polizei im Innenstadtbereich auf Kommunikation. Sandauer Brücke, Lechsteg und Lady-Herkomer-Steg wurden von der Polizei zeitweise gesperrt. Corona-Spaziergänger setzten dort nach Ansprache durch die Polizei ihre Masken auf, um gemäß Vorschrift durch das Landratsamt diese Bereiche zu passieren. Allerdings nahmen die meisten Personen die Masken wieder ab, sobald sie aus dem Sichtfeld der Polizei gelangt waren.

Die Spaziergänger wollen in die Landsberger Innenstadt

Ab 18.45 Uhr bewegten sich mehrere Einzelgruppen im gesamten Innenstadtbereich in Richtung Hauptplatz, weshalb die Polizei ihre Kräfte dort weiter verstärkte, um Störungen aller Art zu minimieren. Mehreren Gruppen gelang es, in den Bereich des Hauptplatzes der angemeldeten Versammlung des überparteilichen Bündnisses zu begegnen. "Diese Versammlung wurde während der gesamten Einsatzdauer von der Polizei erfolgreich geschützt", so das Fazit von Pressesprecher Sebastian Pinta vom Polizeipräsidium Oberbayern Nord.

Kurz vor 19.30 Uhr erklärte der Leiter der Versammlung auf dem Hauptplatz seine Veranstaltung für beendet. In der gesamten Innenstadt östlich des Lechs waren zu diesem Zeitpunkt Personengruppen der nicht angemeldeten Versammlung zu erkennen, die sich auf den Weg zu ihren Fahrzeugen auf der Waitzinger Wiese machten, um nach Hause zu fahren.

Die Polizei sieht ihr Kommunikationskonzept ausgereizt

Die Polizeiinspektion Landsberg, die wie in den vergangenen Wochen von zwei Einsatzzügen der Bayerischen Bereitschaftspolizei unterstützt wurde, sieht ihr in den vergangenen Wochen weitgehend erfolgreiches kommunikatives Konzept mit Lautsprecherdurchsagen und der gezielten Ansprache von Versammlungsteilnehmenden diesmal an seinen Grenzen angelangt. "Versammlungsteilnehmende des nicht angemeldeten Aufzuges reagierten zwar auf polizeiliche Ansprachen, gaben sich an diesem Abend jedoch nur vorrübergehend kooperativ", heißt es von der Polizei. Mit dem Umgehen der Maskenpflicht außerhalb der Sichtweite der Einsatzkräfte zeigte sich die Polizei nach Einsatzende nicht zufrieden und wird ihr strategisches Vorgehen für die Zukunft anpassen.

Der Polizei gelang es an diesem Abend, einen Mann zu identifizieren, der lautstark auf den Weg der Spaziergänger Einfluss nahm und diesen unter anderem auch einmal zum Umkehren in eine andere Richtung veranlasste. Gegen den Kauferinger wird nun wegen einer Ordnungswidrigkeit nach dem Bayerischen Versammlungsgesetz ermittelt. Drei weitere Ordnungswidrigkeitenanzeigen hat die Polizei gegen erkannte Maskenverweigerer erstattet. Vier weitere Personen versuchten trotz polizeilicher Absperrung, näher an die Versammlung des überparteilichen Bündnisses auf dem Hauptplatz zu gelangen, als es von der Polizei geduldet war. Diese Personen wurden von den Einsatzkräften zurückgeschoben. (lt)