SPD-Abgeordnete berichtet von ihrer „schlimmsten Woche“

Am Mittwoch hat die Union einen Antrag zur Verschärfung der Migrationspolitik mithilfe der AfD durch den Bundestag gebracht. Zwei Tage später scheiterte ein Gesetz mit ähnlicher Stoßrichtung. Beim Neujahrsempfang der Landsberger Kreis-SPD war das Vorgehen der CDU/CSU-Fraktion das bestimmende Thema. „Die Geschehnisse der letzten Tage haben auch mir stark zugesetzt“, sagte der Kreisvorsitzende Marcus Noack. Es gelte nun, bei der Bundestagswahl ein starkes Ergebnis einzufahren und sich klar gegen die AfD und deren Gedankengut zu positionieren. „Die Brandmauer muss stehen“, so Noack. Carmen Wegge, SPD-Bundestagsabgeordnete aus dem Wahlkreis Starnberg-Landsberg, sprach mit Blick auf die jüngsten Ereignisse von der „schlimmsten Woche meines Lebens“.

75 Jahre sei es Grundkonsens in diesem Land gewesen, Rechtsextremen keine Macht zu geben, sagte Wegge. Doch der ist ihrer Ansicht nach nun aufgekündigt worden. „Es war ein unfassbar schlimmer Moment, als klar war: Dieser Antrag hat eine Mehrheit bekommen.“ Der Union sei es in dieser Woche „nur um ein Symbol“ gegangen, so die Einschätzung der SPD-Politikerin. Sie sei froh darüber, dass einige Demokraten der FDP und der CDU das Gesetz, das ohnehin nicht mit Grundgesetz und europäischem Recht vereinbar sei, verhindert haben. „Es ist etwas kaputtgegangen, von dem ich nicht weiß, wie wir es wieder zusammenfügen können“, sagte Wegge weiter. Auch ihr Verhältnis zum Landsberger CSU-Bundestagsabgeordneten Michael Kießling, den sie eigentlich „total gerne“ möge, sei erschüttert. „Er war Teil eines historischen Fehlers und ich will, dass er sich dafür entschuldigt.“

SPD und Union haben gemeinsam wichtige Gesetze erarbeitet

Wegge ist dennoch guter Dinge, dass die SPD weiter mit der Union zusammenarbeiten kann. Gemeinsam seien wichtige Gesetze erarbeitet und in der vergangenen Woche im Bundestag beschlossen worden. Die Abgeordnete nannte den gestaffelten Mutterschutz bei Fehlgeburten oder das Gewalthilfegesetz. Mit diesem steige der Bund etwa bei der Finanzierung von Frauenhäusern ein, was auch für den Landkreis Landsberg eine positive Nachricht sei.

Markus Wasserle (links) sprach mit dem Kreisvorsitzenden Marcus Noack über das Handwerk im Kreis Landsberg.

In seiner Funktion als Kreishandwerksmeister hielt Markus Wasserle einen Vortrag zum Thema „Das Handwerk als Motor unserer Region“. Die Bedeutung des Handwerks im Landkreis Landsberg untermauerte er zunächst mit Zahlen. So gebe es 2400 Handwerksbetriebe. 604 Auszubildende erlernten einen Handwerksberuf, was der Gesamtheit aller Ausbildungsberufe einen Anteil von 34 Prozent ausmache. Als Kreisrat setze er sich dafür ein, dass die Beruflichen Schulen, die momentan saniert und erweitert werden, auf keinen Fall in Vergessenheit geraten. „Wir müssen das Geld zusammenhalten“, so Wasserle, denn die berufliche Bildung müsse unbedingt im Landkreis gehalten werden. In der Vergangenheit habe sich negativ ausgewirkt, dass die Beschulung der Friseurlehrlinge nach Fürstenfeldbruck verlegt worden sei. Die Anzahl der Azubis in diesem Beruf ist Wasserle zufolge eingebrochen.

Heinrich-Tlaskal-Gedächtnispreis geht an Jürgen Zirch

Im anschließenden Gespräch mit dem Kreisvorsitzenden Marcus Noack ging es unter anderem um die Themen Nachhaltigkeit und erneuerbare Energien. „Das Handwerk ist startklar, die Politik muss jetzt die Rahmenbedingungen setzen“, forderte Wasserle. Auch über die angespannte Lage auf dem Wohnungsmarkt wurde gesprochen. Markus Wasserle möchte mittelständischen Betrieben das Thema Mitarbeiterwohnungen näher bringen. Außerdem formulierte er als Ziel, im Landkreis ein Handwerker-Wohnheim zu schaffen.

Jürgen Zirch bekam von Patrik Beausencourt (links) und Hannelore Baur (rechts) den Heinrich-Tlaskal-Gedächtnispreis verliehen.

Landsbergs Dritter Bürgermeister Felix Bredschneijder ging in seinem Grußwort ebenfalls auf die Turbulenzen im Bundestag ein. Die vergangene Woche habe „alles auf den Kopf gestellt“. Nachdem die Ampel zugegebenermaßen viele enttäuscht habe, hat laut Bredschneijder jetzt in CDU-Chef Friedrich Merz „der Wortführer der demokratischen Opposition versagt, bevor er richtig angefangen hat.“ Wichtig ist in den Augen des Dritten Bürgermeisters nun der Zusammenhalt in der Gesellschaft, er hob Menschlichkeit als zentralen Wert hervor. Kauferings Bürgermeister Thomas Salzberger sieht in Extremisten aller Art die größte Gefahr für die Demokratie. Er wolle sich gegen Hass und Hetze einsetzen, sagte er in seiner Rede.

Beim Neujahrsempfang der SPD verliehen Hannelore Baur und Patrik Beausencourt zudem den Heinrich-Tlaskal-Gedächtnispreis für Respekt und Toleranz. Die Auszeichnung ging in diesem Jahr an Jürgen Zirch aus Dießen. Beausencourt lobte dessen Hilfsbereitschaft, für die er nie Dank erwarte. „Er ist nie groß im Rampenlicht und ein Mensch, der Gutes tut“, sagte Baur. Musikalisch begleitet wurde die Veranstaltung von den „Blechblüten“ aus Dießen.