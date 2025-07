SPD für grünes Umfeld

Susann-Kathrin Huttenloher, Kreisfachberaterin für Gartenkultur und Landschaftspflege am Landratsamt Landsberg, informierte Genossinnen und Genossen über die vielfältigen Aufgaben und Aktivitäten in ihrem Tätigkeitsfeld. Dazu gehören u. a. die Kontrolle und Begutachtung der kreiseigenen Bäume und der ausgewiesenen Naturdenkmäler, eigene Planungen und Stellungnahmen zu diversen Bauvorhaben. Unterstützt werden die Entwicklungen zur Ökologie im Freizeitgartenbau, im öffentlichen Grün, in der Kulturlandschaft bis hin zum Gartentourismus.

Frau Huttenloher betreut als Geschäftsführerin des Kreisverbandes für Gartenbau und Landespflege 36 Gartenbauvereine im Landkreis, zusammen mit der Verbandsleitung und sechs Beiräten. Der Vorsitzende Herr Christian Hanglberger war ebenfalls bei der Veranstaltung zugegen. Das aktuelle Jahresthema des Verbandes heißt „Gärten der Zukunft“, zudem werden verschiedene Veranstaltungen, wie z. B. die Präsentation einer eigenen Reihe mit Impulsvorträgen und ein Fachvortrag, angeboten.

Weitere Tätigkeitsfelder sind der „Tag der offenen Gartentür“ und die Zertifizierung von Naturgärten. Den naturnahen Gärten kommen zur Erhaltung der heimischen Tier- und Pflanzenwelt eine immer größer werdende Bedeutung zu. Jeder kann seinen Garten naturnah gestalten. Es reichen oft wenige Handgriffe und eine Umstellung in der Pflege. Ein paar Punkte, die für Gärtner selbstverständlich sein sollten, spricht Frau Huttenloher an: so wenig Pflanzenschutzmittel wie möglich verwenden und ausschließlich solche, die nur im Bioanbau zulässig sind. Gleiches trifft auf Düngemittel zu. Ebenso keine Erde mit Torf verwenden. Ein absolutes Gebot ist, keine Mähroboter und Laubgebläse im Garten einzusetzen.

Bereits während ihres Vortrages hatte Frau Huttenloher Fragen zugelassen und beantwortet. Noch nach Ende des Referates hatte der SPD-Vorsitzende, Martin Stolac, Mühe die Diskussion im Zaum zu halten. Weit nach 22 Uhr leerte sich der Veranstaltungsraum im Restaurant „Il Lago di Garda“.

