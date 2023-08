Landsberg

vor 17 Min.

Spektakuläre Baustelle: So geht es mit der Erweiterung des Edeka-Lagers voran

Im Rahmen der Erweiterung des Edeka-Logistikzentrums in Landsberg entsteht momentan ein hochmodernes Hochregal.

Plus Der Lebensmittelkonzern Edeka baut sein Logistikzentrum im Landsberger Frauenwald. Momentan wird dort ein riesiges Hochregallager errichtet. Was alles geplant ist.

Von Dominik Stenzel Artikel anhören Shape

Das Zentrallager von Edeka im Landsberger Frauenwald wächst: Gut ein Jahr nach dem offiziellen Spatenstich zur Erweiterung wird an der Franz-Kollmann-Straße an einem riesigen Hochregal gearbeitet – zwei Kranwagen sind dafür im Einsatz. Unsere Redaktion hat sich nach dem aktuellen Stand bei dem Großprojekt erkundigt.

Anfang August 2020 hatte unsere Redaktion erstmals darüber berichtet, dass sich das Unternehmen Richtung Osten erweitern möchte. Eine Sprecherin von Edeka Südbayern bezeichnet das Hochregallager, das auf der Baustelle momentan errichtet wird, als „hochmodern“. Nach der Inbetriebnahme soll es demnach als vollautomatisiertes Lager für die Getränke-Logistik dienen. In der aktuellen Bauphase befinde sich das Unternehmen im Zeitplan: „In den nächsten Wochen wird mit dem Fassadenbau des Hochregallagers begonnen, sodass der Gebäudeabschnitt im Anschluss dazu geschlossen werden kann.“ Zeitgleich laufen in den anderen Bauabschnitten die Ausbauarbeiten, so die Edeka-Sprecherin. Im Rahmen der Erweiterung sei der Rohbau und Ausbau eines Parkhauses bereits fertiggestellt.

Dieser Artikel ist hier noch nicht zu Ende, sondern unseren Abonnenten vorbehalten. Ihre Browser-Einstellungen verhindern leider, dass wir an dieser Stelle einen Hinweis auf unser Abo-Angebot ausspielen. Wenn Sie weiterlesen wollen, können Sie hier unser PLUS+ Angebot testen. Wenn Sie bereits PLUS+ Abonnent sind, loggen Sie sich bitte hier ein .

Dieser Artikel ist hier noch nicht zu Ende, sondern unseren Abonnenten vorbehalten. Ihre Browser-Einstellungen verhindern leider, dass wir an dieser Stelle einen Hinweis auf unser Abo-Angebot ausspielen. Wenn Sie weiterlesen wollen, können Sie hier unser PLUS+ Angebot testen.

Themen folgen