Spektakulärer Unfall auf der A96: Auto fliegt 40 Meter in eine Wiese

Ein Autofahrer kommt bei Landsberg von der Straße ab. Der Mann aus dem Kreis Donau-Ries wird in seinem Auto eingeklemmt und schwer verletzt.

Ein spektakulärer Unfall hat sich am frühen Samstagvormittag auf der A96 im Westen von Landsberg ereignet. Wie die Verkehrspolizei Fürstenfeldbruck mitteilt, wurde ein Mann in seinem Auto eingeklemmt, das zuvor von der Autobahn abgekommen war und sich in einer angrenzenden Wiese mehrfach überschlagen hatte.

Die Feuerwehr befreite den 36-jährigen Fahrer aus dem Landkreis Donau-Ries mithilfe einer Rettungsschere aus dem Wrack. Die Polizei geht davon aus, dass der Fahrer des hochmotorisierten Wagens auf regennasser Fahrbahn und nach dem Wiedereinordnen vom linken auf den rechten Fahrstreifen die Kontrolle über das Fahrzeug verlor. In der leichten Linkskurve wurde der Beginn der dortigen Leitplanke zu einer Art Rampe für das Fahrzeug. Laut Polizei flog der Wagen rund 40 Meter bevor er auf der Wiese auftraf und sich dort überschlug.

Der Fahrer befindet sich außer Lebensgefahr

Der schwerverletzte Fahrer wurde mit einem Rettungshubschrauber in ein Klinikum geflogen. Nach Angaben der Polizei befindet er sich außer Lebensgefahr. An seinem Auto entstand Totalschaden in Höhe von rund 130.000 Euro. Der Schaden an den Verkehrseinrichtungen dürfte bei etwa 1000 Euro liegen.

Der Verkehr auf der A96 in Fahrtrichtung Lindau war durch den Einsatz kaum beeinträchtigt, da die Rettungs- und Bergungsarbeiten hauptsächlich vom Standstreifen aus erledigt werden konnten. Gegen 10.30 Uhr war die Unfallstelle wieder komplett geräumt. (AZ)

