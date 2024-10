Spende an die Landsberger Tafel

Am Donnerstag, den 10. Oktober, feierte Herr Kaplan Reichart mit einer großen Zahl von Frauen vom katholischen Frauenbund in der Kirche zu den Heiligen Engeln nochmals Erntedank. Es war ein stimmungsvoller Abendgottesdienst, da der Altar vom Sonntag her noch prächtig geschmückt war und Frauen zum Dienst am Altar mit einbezogen wurden.

In seinen Eingangsworten wies der Geistliche auf den Sinn von Erntedank hin. Dabei gehe es nicht nur um den Dank bezüglich der irdischen Erntegaben, den Früchten auf den Feldern und Bäumen. Vor allem gehe es auch um den Dank im menschlichen Miteinander, der in unserer heutigen Gesellschaft oftmals zu kurz kommt. Wie jedes Jahr waren Körbe aufgestellt, in die haltbare Lebensmittel gelegt werden konnten. Fünf gut gefüllte Körbe wurden so am nächsten Tag an die Landsberger Tafel übergeben. Allen Spenderinnen einen herzlichen Dank!