Spende an Ruethenfestverein

Der Erlös auf dem Scheck (1124,50 Euro) ergibt sich aus dem Glühweinverkauf in der letzten Christkindlmarkt Woche am Stand von Wolfgang Rehm. Damit es einen runden Betrag gibt, stockt Rehm den Betrag noch auf 1500 Euro auf. Das Verkaufsteam von links Raza Hukic, Jana Moser und Carina Steber übergeben an Tobias Wohlfarht (1. Vorsitzender des Ruehtenfestvereins) den Scheck.

