Spende für den Kreisjugendring Landsberg

Zur Unterstützung der Kreisjugendkulturtage Ende Mai durfte sich der Kreisjugendring Landsberg über eine Spende von der edvhauck GmbH in Höhe von 800 EUR freuen. Mit dem Betrag konnte ein buntes und vielfältiges Programm für Kinder und Jugendliche während der Veranstaltung unterstützt werden. Bei der symbolischen Scheckübergabe in den Räumen des Kreisjugendrings betonte Kevin Dyck/edvhauck GmbH: „Uns ist es wichtig, sozialen Projekten und Einrichtungen in der Region zu helfen“. Geschäftsführer Stefan Ehle bedankte sich bei Herrn Dyck recht herzlich für die wertvolle Hilfe, mit der im Rahmen der Kreisjugendkulturtage vielfältige Angebote wie Zirkus, Schattentheater, Mini-Fantasy-Festival und Glow-Volleyball angeboten werden konnten.

Dieser Inhalt wird uns zur Verfügung gestellt Sie haben das Wort! Vereine, Schulen, Kirchen sowie andere Gruppierungen und Einrichtungen aus der Region können ihre Texte und Bilder über unser Portal unter www.azol.de/upload hochladen.

Unsere Redaktion prüft, was veröffentlicht werden kann - in der Zeitung und Online -, nimmt aber keine redaktionellen Veränderungen vor. Wir freuen uns auf Ihre Neuigkeiten!