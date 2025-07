Spende zum 55-jährigen Jubiläum

Die Firma Elektro Greulich feiert in diesem Jahr ihr 55-jähriges Bestehen – und zeigt, dass erfolgreiche Unternehmensgeschichte und gesellschaftliche Verantwortung Hand in Hand gehen können. Anlässlich des Jubiläums spendete das Familienunternehmen 5.500 Euro an den gemeinnützigen Verein „Handwerk mit Herz“. Die Spendenaktion war eine Gemeinschaftsinitiative. Einige Lieferanten des Unternehmens beteiligten sich mit 1.000 Euro, den Restbetrag stockten die Inhaber Sebastian und Maximilian Greulich auf die symbolträchtige Summe von 5.500 Euro auf.

„Wir wollten unser Jubiläum bewusst zum Anlass nehmen, um etwas zurückzugeben“, erklärt Sebastian Greulich. „Handwerk mit Herz leistet seit Jahrzehnten großartige Arbeit – gerade für Kinder, die sonst wenig Grund zur Freude haben“, ergänzt Maximilian Greulich. Der Verein Handwerk mit Herz engagiert sich seit über 25 Jahren für benachteiligte Kinder und Jugendliche aus der Region. Mit Spendengeldern organisiert er unter anderem Fahrten in den Europa-Park Rust, zum Beispiel für Kinder aus dem Kinderheim St. Alban oder der Lebenshilfe. Auch Kreishandwerksmeister Markus Wasserle, der bei der Spendenübergabe anwesend war, zeigte sich beeindruckt: „Handwerk mit Herz ist aus dem Kreis der Kreishandwerkerschaft entstanden. Dieses Engagement ist ein leuchtendes Beispiel dafür, wie stark das Handwerk in unserer Region zusammenhält – beruflich wie menschlich.“ Karlheinz Dittler, 1. Vorsitzender von Handwerk mit Herz, bedankte sich im Namen des gesamten Vereins für die großzügige Unterstützung.

Dieser Inhalt wird uns zur Verfügung gestellt Sie haben das Wort! Vereine, Schulen, Kirchen sowie andere Gruppierungen und Einrichtungen aus der Region können ihre Texte und Bilder über unser Portal unter www.azol.de/upload hochladen.

Unsere Redaktion prüft, was veröffentlicht werden kann - in der Zeitung und Online -, nimmt aber keine redaktionellen Veränderungen vor. Wir freuen uns auf Ihre Neuigkeiten!