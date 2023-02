Spendenaktion des Vereins Freiheit-Demokratie in der Ukraine

Landsberger Familien spenden für Menschen in der Ukraine. Was die ehrenamtlichen Helfer bei der Übergabe erleben.

Große Augen haben ukrainische Kinder und Familien gemacht, als Christian Bieber und Michael Rammin vom humanitären Verein Freiheit-Demokratie aus Landsberg Hilfsgüter ins 2000 Kilometer entfernte Gebiet um Irpin brachten. Im voll beladenen Wagen samt Anhänger hatten sie über 250 Weihnachtspäckchen, knapp 100 Lebensmittelpakete, Kisten mit Äpfeln, einen Generator, Powerbanks und Solarlampen. Möglich war diese Aktion durch die Spenden von Landsberger Familien und Bürgern.

Erst mal hieß es für den Helferkreis, alle Spenden und Einkäufe zu packen und zu verladen. Liebevolle Weihnachtspakete und großzügige Spenden überwältigten selbst die Helfer, teilt der Verein mit. So stand die bereits fünfte Fahrt in die Ukraine unter einem besonderen Stern. Am 26. Dezember ging es über Polen Richtung Irpin. Ziel waren vier Gemeinden. Die Verteilung wurde durch Kontakte vor Ort organisiert, so zum Beispiel über Kirchengemeinde oder direkt vom Wagen weg.

Landsberger wollen den Menschen auch Zuversicht schenken

In der Ukraine hatte man ein wenig Unterstützung für den schwierigen Alltag erhofft, doch die Weihnachtsüberraschungen trieben selbst so manchem Erwachsenen Tränen in die Augen. Christian Bieber schrieb in einer Nachricht: "Wir bringen nicht nur einen Tropfen auf dem heißen Stein – wir schenken Zuversicht!" Auf und in jedes Paket war ein übersetzter Aufkleber gelegt worden, dass es sich um eine Spende von Landsberger Familien handelte. So gingen bis heute über 150 Fotos, zahlreiche Sprachnachrichten oder Danke-Botschaften ein.

Die nächste Hilfslieferung wird gerade vorbereitet, denn den Verein erreichte ein Hilferuf aus dem Frontgebiet. Hygienemittel, Wundsalben, Instant-Suppen und Konserven, Batterien oder Kerzen stehen auf der Wunschliste. Auch hier will der Verein unbürokratisch und schnell helfen. (AZ)

Lesen Sie dazu auch