Spendenaktion in Landsberg: Verbandskästen für die Ukraine

Am heutigen Samstag findet am Hauptplatz in Landsberg eine Mahnwache statt. Dabei werden auch Verbandskästen für die Ukraine gesammelt.

In der Ukraine sind Tausende Menschen auf der Flucht und benötigen humanitäre Hilfe. Der Landsberger Thomas Bihler ruft daher zu einer Spendenaktion auf, an der sich auch das Landsberger Tagblatt beteiligt. Bei der Mahnwache, die am heutigen Samstag, 26. Februar, um 17 Uhr am Hauptplatz in Landsberg stattfindet, sollen die Teilnehmerinnen und Teilnehmer Verbandskästen spenden, die in den Flüchtlingslagern an der polnischen Grenze dringend benötigt werden.

Thomas Bihler ist Vorsitzender des Flughafenvereins München, der in den vergangenen Jahren über hundert Tonnen Hilfsgüter in die Ukraine gebracht hat. Jetzt plant er eine erneute Hilfsaktion. „Wir haben einen Anruf von den Johannitern erhalten, ob wir Hilfsgüter stellen können. Wir haben in unserem Lager ja vieles auf Halde und bereiten jetzt alles vor. Wir werden kommende Woche 6000 Liter Desinfektionsmittel, 2000 Decken und etwa 100 Rollstühle auf den Weg in die Grenzregion schicken.“

Thomas Bihler aus Landsberg organisiert als Vorsitzender des Flughafenvereins München eine Spendenaktion für die Ukraine. Foto: Julian Leitenstorfer (Archivfoto)

Was vor Ort aber noch fehle, seinen Verbandsmaterial, sagt Thomas Bihler. Deswegen rufen der Flughafenverein und das Landsberger Tagblatt die Landsbergerinnen und Landsberger dazu auf, nicht nur an der Mahnwache am Hauptplatz teilzunehmen, sondern auch Verbandskästen mitzubringen, die der Flughafenverein München zu den Betroffenen bringen wird.

Ein befreundeter orthodoxer Pfarrer aus München berichtete Bihler von sehr großen Flüchtlingsströmen. Der Rückstau an den Grenzübergängen betrage bis zu 20 Kilometer. Es seien sehr viele Frauen alleine mit ihren Kindern zu Fuß unterwegs, denn die Männer müssten kämpfen, sagt Thomas Bihler.

Wer den Flughafenverein München e.V. unterstützen möchte, kann Geld unter „Kriegskinderhilfe Ukraine“ an folgendes Konto bei der Sparkasse Erding-Dorfen überweisen: IBAN: DE 39 7005 1995 0020 4806 95, BIC: BYLADEM1ERD

