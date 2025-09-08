Spiel, Spaß und Spenden für einen guten Zweck

An einem sonnigen Freitag kurz vor den Sommerferien veranstaltete das Projekt-Seminar „Soziales Engagement“ des Ignaz-Kögler-Gymnasiums ein abwechslungsreiches Charity-Sportfestival im Landsberger 3C-Sportpark. Das Gelände des TSV Landsberg wurde zu einem Ort der Begegnung, des Sports und des sozialen Miteinanders. „Eine spaßige und gleichzeitig soziale Veranstaltung, die nach Wiederholung schreit“, bemerkte eine teilnehmende Lehrerin direkt nach der Veranstaltung.

Alles begann im September 2024, als sich die zwölf Teilnehmer des P-Seminars mit ihrer Lehrerin Susanne Mang zum ersten Mal trafen, um zu besprechen, inwiefern sie sich sozial engagieren könnten. Unter anderem entstand die Idee, ein Sportfest mit wohltätigem Charakter auf die Beine zu stellen. Für die Umsetzung wurden einzelne Arbeitsgruppen gebildet, die sich um Teilnehmer, Ort, Finanzierung, Verpflegung und Rahmenprogramm kümmern sollten.

Alle Spieler zeigten vollen Einsatz und fairen Sportsgeist. Foto: Susanne Mang

Neben all diesen Vorbereitungen besuchten die Schülerinnen und Schüler verschiedene soziale Einrichtungen des Landkreises und zeigten dabei bereits Hilfsbereitschaft, indem sie beispielsweise Kleidung an die Schatzinsel des BRK spendeten. Bei den Exkursionen lernten sie auch die Arche Landsberg sowie die Landsberger Tafel näher kennen. Durch die gewonnenen Einblicke in diese Einrichtungen war dem Seminar schnell klar, dass die erworbenen Spenden hier hingehen sollten: an zwei Organisationen, die sich tagtäglich für Menschen in schwierigen Lebenslagen einsetzen.

Mit seinem Projekt hatte sich das Seminar auch beim Wettbewerb für P-Seminare des Lions Club Landsberg beworben. Nachdem die Idee zusammen mit einem Umsetzungs- und Finanzierungsplan in einem Portfolio festgehalten und dem Lions Club geschickt worden war, qualifizierte sich das Seminar direkt für die Endausscheidung. Die Schülerinnen Maya Kortländer und Judith Mittermeier präsentierten das Projekt im Juli persönlich vor der Jury. Sie stellten sich allen Fragen der interessierten Mitglieder des Lions Club und konnten überzeugen: Das Seminar gewann den dritten Preis, der mit 300 Euro ausgeschrieben war. Die Siegerehrung wird Anfang des nächsten Schuljahres stattfinden.

