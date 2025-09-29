Spuren, die bleiben

Seit über 20 Jahren führen Gerhard und Elke Hartmann die monatlichen Wanderungen im Kneippverein Landsberg durch die Umgebung im Landkreis. Die Natur steht dabei im Mittelpunkt: Blumen, Bäume und Vögel. Es gibt genügend Zeit, sich daran zu erfreuen und miteinander zu sprechen, denn man nimmt auch auf langsamere Mitwanderer Rücksicht. Den abschließenden Höhepunkt bildet die Einkehr zum gemeinsamen Mittagessen. Zu jedem Jahresbeginn dürfen dann alle etwas von dieser Fröhlichkeit und der Schönheit der Natur erleben, wenn es den bebilderten Jahresrückblick der Wanderungen beim Kneipp-Gesundheitstreff zu sehen gibt - ein Hochgenuss auch für diejenigen, die nicht dabei sein konnten. Jetzt ist Gerhard Hartmann gestorben. Seine treue Gruppe liebte nicht nur die Wanderungen, sondern auch das Ehepaar Hartmann. Immer gab es etwas zu bestaunen, zu lernen und zu lachen. Voller Herzlichkeit und Humor wurde jeder Wandertag zu einem Erlebnis.

