Stabwechsel bei der Hilfsorganisation Mercy Ships in Landsberg

Geschäftsführer Udo Kronester geht bald in den Ruhestand. Ein Nachfolger ist schnell gefunden. Derzeit ist eines der Hospitalschiffe in Sierra Leone im Einsatz.

Frühzeitig die Geschäftsführer-Nachfolge zu regeln. Diesen Wunsch beschäftigte in den letzten Wochen und Monaten den Vorstand von Mercy Ships Deutschland – eine internationale Hilfsorganisation mit Hospitalschiffen in Afrika. Die Suche war überraschend schnell erfolgreich und so gibt Udo Kronester laut einer Pressemitteilung nach fast 14 Jahren die Geschäftsführung des deutschen Büros mit Sitz in Landsberg an Benjamin Walker aus Filderstadt ab.

Lange ist es her, dass Udo Kronester das erste Mal mit Mercy Ships in Berührung kam und er und seine Frau Ines 1995 beschlossen, sich Mercy Ships International anzuschließen. Bis ins Jahr 2010 arbeiteten sie – auch mit ihren vier Kindern – ehrenamtlich in den USA und auf drei verschiedenen Schiffen der Mercy Ships-Flotte in Mittelamerika und Westafrika. Hier waren beide verantwortlich für ein Trainingsprogramm an Bord und Udo Kronester managte später die Caribbean Mercy als Schiffs-Direktor. Ab 2005 war er für die umfangreichen Programmabteilungen auf den Schiffen Anastasis und Africa Mercy verantwortlich. 2010 führte die Familie unerwartete persönliche Umstände nach Deutschland zurück und Udo Kronester übernahm die Geschäftsführung des Mercy Ships Deutschland.

Immer mehr Ehrenamtliche aus Deutschland arbeiten auf den Hospitalschiffen

„Bei unserer damaligen Entscheidung für Mercy Ships hätte ich nicht gedacht, bis zum heutigen Tag eine so aktive Rolle zu spielen. Doch mein Herz brennt nach wie vor für Mercy Ships und die wichtige und wertvolle Arbeit in Afrika“, sagt Kronester.

Das hochmoderne Hospitalschiff Global Mercy. Foto: Mercy Ships

Unter seiner Führung wuchsen Bekanntheit und Spendenaufkommen in Deutschland stetig, ebenso konnten immer mehr Ehrenamtliche aus Deutschland für die Arbeit auf den Schiffen gewonnen werden. In diese Zeit fielen auch große Meilensteine wie die Einweihung des neuen Schiffes Global Mercy und der Umzug in die Büroräume in Landsberg im Jahr 2017. Davor war die Organisation in Kaufbeuren beheimatet

Die Global Mercy startet einen Hilfseinsatz in Sierra Leone

Bis zu seinem endgültigen Renteneintritt Ende 2024, bleibt Udo Kronester Mercy Ships in leitender Position erhalten und übergibt dabei sukzessiv seinem Nachfolger Benjamin Walker die Geschäfte. Der 42-jährige Wirtschaftsingenieur ist verheiratet und Vater dreier Kinder. Zuletzt leitete er die Stabsstelle Digitale Transformation eines Klinikverbundes mit dem Fokus auf Projektleitung und Prozessoptimierung. Dieses Wissen, gekoppelt mit jahrelanger Erfahrung bei anderen Nichtregierungsorganisationen, bringt er nun in die Arbeit des deutschen Büros von Mercy Ships ein. Auch Benjamin Walker ist schon länger mit Mercy Ships verbunden: „Vor etwa 20 Jahren war ich drei Jahre lang bei Jugend mit einer Mission in Texas ehrenamtlich tätig und lebte direkt neben dem Hauptquartier von Mercy Ships. Schon damals fand ich die Vision von Mercy Ships großartig und umso mehr freue ich mich nun auf diese neue Aufgabe, als Geschäftsführer von Mercy Ships in Deutschland, die Mercy Ships Vision mitzutragen und ebenfalls Teil dieser Gemeinschaft zu werden.“

Seit der Fertigstellung der Global Mercy betreibt Mercy Ships zwei Hospitalschiffe und erwartet, dass dadurch in Zukunft doppelt so vielen Menschen wie bislang geholfen werden kann. Inzwischen gibt es Mercy Ships seit 45 Jahren. Vor Kurzem begann der sechste Hilfseinsatz von Mercy Ships in dem westafrikanischen Land Sierra Leone und zugleich der erste Einsatz mit der Global Mercy dort. In den nächsten zehn Monaten wird das neueste, hochmoderne Hospitalschiff in Zusammenarbeit mit dem dortigen Gesundheitsministerium, kostenlose Operationen für die lokale Bevölkerung und gezielte Fortbildungen für medizinisches Fachpersonal anbieten. Geplant sind etwa Operationen in den Fachbereichen Mund-, Kiefer-, Gesichtschirurgie, chirurgische Behandlung von grauem Star, orthopädische und rekonstruktiv plastische Chirurgie. (AZ)