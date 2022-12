Landsberg

18:54 Uhr

Die Stadt blickt positiv auf Wunschbaumaktion und Christkindlmarkt

Bei der Wunschbaumaktion konnten 70 Geschenke an Bedürftige vermittelt werden.

Plus Die Buden in Landsberg wurden abgebaut und die Weihnachtswünsche größtenteils abgeholt. So lautet die städtische Bilanz zu den Veranstaltungen im Advent.

Von Vanessa Polednia Artikel anhören Shape

Die Stadt Landsberg hat erstmals eine Weihnachtswunsch-Aktion für alle Landsberger ins Leben gerufen. Bis zum 23. Dezember konnten die Geschenke abgeholt werden. Die Stadt Landsberg spricht von einem großen Erfolg.

Dieser Artikel ist hier noch nicht zu Ende, sondern unseren Abonnenten vorbehalten. Ihre Browser-Einstellungen verhindern leider, dass wir an dieser Stelle einen Hinweis auf unser Abo-Angebot ausspielen. Wenn Sie weiterlesen wollen, können Sie hier unser PLUS+ Angebot testen. Wenn Sie bereits PLUS+ Abonnent sind, loggen Sie sich bitte hier ein .

Dieser Artikel ist hier noch nicht zu Ende, sondern unseren Abonnenten vorbehalten. Ihre Browser-Einstellungen verhindern leider, dass wir an dieser Stelle einen Hinweis auf unser Abo-Angebot ausspielen. Wenn Sie weiterlesen wollen, können Sie hier unser PLUS+ Angebot testen.

Themen folgen