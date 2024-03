Landsberg

Deshalb fällt die Stadt zwei Schwarzkiefern neben dem Stadtmuseum

Direkt neben dem Stadtmuseum in Landsberg wurden zwei Schwarzkiefern gefällt.

Plus Zwei stattliche Bäume in Landsberg verschwinden. Ein Bürger stellt die Frage nach dem Warum. Die Verwaltung nimmt zu dem Vorgehen Stellung.

Von Thomas Wunder

Wenn prägende Bäume gefällt werden, dann wirft das immer wieder Fragen auf. Auch in Landsberg. Aktuell geht es um zwei stattliche Schwarzkiefern. Sie standen nördlich des Stadtmuseums, gleich neben der Treppe zur Heilig-Kreuz-Kirche, und wurden vor wenigen Tagen gefällt.

Günther Federer aus Landsberg ist in den vergangenen Jahren beinahe täglich an den beiden Bäumen vorbei Richtung Altstadt und zurück gegangen. Er kann nicht verstehen, warum die aus seiner Sicht gesunden Schwarzkiefern gefällt wurden. Die betagten Bäume seien wertvolle CO₂-Speicher, je größer, umso wertvoller. Denn Bäume würden beim Wachstum Kohlendioxid binden und so dem Klimawandel entgegenwirken. "Aber Bäume haben keine Lobby", sagt er.

