Stadt Landsberg gedenkt am Volkstrauertag Opfern der Kriege

Die Stadt Landsberg und die Gemeinden gedenken nach der Corona-Zeit wieder der Opfer der Kriege. Eine Veranstaltung mit langer Tradition fällt jedoch erneut aus.

Nach den Corona-Einschränkungen in den vergangenen Jahren haben die Gedenkveranstaltungen in der Stadt Landsberg und in den Gemeinden zum Volkstrauertag wieder in den üblichen Formen stattgefunden. In Landsberg wurde vor der Katharinenkirche und in der gegenüberliegenden Gedächtniskapelle an die Opfer von Kriegen und Gewalt erinnert. Keine Fortsetzung hat jedoch die landkreisübergreifende Gedenkveranstaltung auf dem Soldatenfriedhof in Schwabstadl gefunden.

In Landsberg legten am Sonntagvormittag Oberbürgermeisterin Doris Baumgartl und der Standortälteste Oberstleutnant Thomas Sandlein von der Welfenkaserne Kränze in der Kriegergedächtniskapelle nieder, um die Gefallenen und Vermissten zu ehren. Drei Salutschüsse begleiteten die Zeremonie, die von der Stadtkapelle musikalisch umrahmt wurde. Außerdem stellte die Welfenkaserne einen Ehrenzug. Mehrere Fahnenabordnungen von Landsberger Vereinen nahmen ebenso an der knapp halbstündigen Zeremonie teil wie eine kleine Gruppe Stadtratsmitglieder und etliche Landsbergerinnen und Landsberger.

Evangelischer Pfarrer spricht vom Friedensauftrag der Christen

Man brauche auch 77 Jahre nach dem Ende des Zweiten Weltkriegs noch eine Möglichkeit wie den Volkstrauertag, um der Opfer der Kriege zu gedenken, hatte zuvor der evangelische Pfarrer Thomas Lichteneber gesagt. Denn gerade im höheren Alter komme bei vielen Menschen die Erinnerung an Flucht, Vertreibung, Krieg und Tod wieder hoch. Es gehe an diesem Tag aber nicht nur darum, Erinnerung zu konservieren, sondern den Blick nach vorne zu richten, sich um Frieden und Gerechtigkeit zu kümmern. Das sei der "Friedensauftrag der Christen", und Jesus Christus zeige den Weg hierfür auf.

Der Volksbund Kriegsgräberfürsorge ist in Schwabstadl der Hausherr

Dass die Schwabstadler Kranzniederlegung heuer in der gewohnten Form erneut nicht stattfinden werde, hatte im Vorfeld bereits der Sprecher des Landratsamts in Landsberg, Wolfgang Müller, bestätigt. Der Landkreis sei davon vom Volksbund Deutsche Kriegsgräberfürsorge in Kenntnis gesetzt worden. Der Volksbund ist Hausherr des Soldatenfriedhofs auf der Obermeitinger Flur. Gründe für die Absage durch den Volksbund nannte Müller nicht. Bis 2019 erinnerten in Schwabstadl Vertreter der Bundeswehr, der Veteranen und Kirchen an die Opfer des Krieges, die Landräte von Augsburg und Landsberg sprachen im jährlichen Wechsel Gedenkworte. Bis 2019 richteten Reservisten aus Landsberg die Veranstaltung aus, anschließend sollte dies der Kauferinger Soldaten- und Veteranenverein machen, allerdings fanden wegen der Corona-Lage 2020 und 2021 keine öffentlichen Gedenkveranstaltungen statt.

Ein dauerhaftes Aus für die zentrale Veranstaltung zum Volkstrauertag müsse auch der diesjährige Entfall jedoch nicht bedeuten, erklärte Müller auf Nachfrage unserer Redaktion: "Für nächstes Jahr wurde angeregt, ob wir wieder was auf die Beine stellen wollen."

