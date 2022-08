Stadt Landsberg will Rotlichtgewerbe nicht zulassen

Plus Landsberg knackt bald die 30.000-Einwohner-Marke. Dann dürften auch Prostituierte ihre Dienste anbieten. Wie Stadtrat und Verwaltung das verhindern möchten.

Die Stadt Landsberg wird in nächster Zeit die 30.000-Einwohner-Marke reißen. Damit wird nicht nur der Stadtrat bei der nächsten Kommunalwahl im Jahr 2026 um zehn Mitglieder wachsen, sondern in der Stadt dürften dann auch Prostituierte ihre Dienste anbieten. Stadtrat und Verwaltung wollen das allerdings verhindern.