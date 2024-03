Stadt spricht sich für große PV-Anlage südlich von Kaufering aus

Auf Landsberger Flur könnte eine weitere großflächige PV-Anlage entstehen. Nach einem Antrag beschließt der Stadtrat, die Planungen zu forcieren.

Südlich von Kaufering könnte auf Landsberger Flur eine große PV-Anlage entstehen. Je zwei Mitglieder der Stadtratsfraktionen von CSU und Landsberger Mitte haben in der jüngsten Sitzung einen Antrag zur Schaffung des entsprechenden Baurechts gestellt. Die Marktgemeinde sei in die Überlegungen bis dato nicht eingebunden worden, heißt es aus deren Verwaltung.

Landsbergs Stadtverwaltung hatte zunächst vorgesehen, den Tagesordnungspunkt nicht-öffentlich zu behandeln. Nach Intervention der vier Antragsteller – Hubert Schlee, Christian Hettmer (beide CSU) sowie Hans-Jürgen Schulmeister und Wolfgang Weisensee (beide Landsberger Mitte) – rückte dieser dann aber doch in den öffentlichen Teil der Sitzung. In dem Antrag fordern sie im Namen der Grundstückseigentümer, eine Bauleitplanung mittels Aufstellungsbeschluss anzustoßen. Gemäß einer Lageskizze könnte die PV-Anlage auf parallel zur Viktor-Frankl-Straße verlaufenden, freien Grundstücken südlich der Marktgemeinde Kaufering entstehen. Die vier Räte schlossen in der Sitzung eine mögliche Beteiligung an einer Betreibergesellschaft ausdrücklich aus.

„Wir müssen abwarten, was genau geplant ist“

Die Vorgaben aus der Novelle des Erneuerbare-Energien-Gesetzes (EEG) aus dem Jahr 2023 seien erfüllt, heißt es in dem Antrag. Die Flächen befänden sich in einem 500-Meter-Abstand zur Bahnstrecke München-Lindau. Eine weitere Zersiedelung der Kulturlandschaft werde vermieden, da in direkter Nachbarschaft ein Industriegebiet und eine lineare Verkehrsader verortet seien. Errichtet werden könnte eine PV-Anlage mit bis zu neun Megawatt (MW). Stadt und Stadtwerke könnten sich an dem Projekt beteiligen.

Die Anlage wäre größer als die von den Stadtwerken unlängst in Betrieb genommene PV-Freiflächenanlage in Friedheim, die eine der größten in der Region ist. Diese erstreckt sich über eine Fläche von 7,1 Hektar und weist eine Leistung von 6,6 Megawattpeak auf. Diese Energiekapazität hat laut den Stadtwerken das Potenzial, jährlich den Strombedarf von etwa 2400 Haushalten zu decken, was einer Reduktion von rund 4600 Tonnen CO₂-Emissionen entspricht.

Laut Claudia Endres, Leiterin des Nichttechnischen Bauamts in Kaufering, ist die Marktgemeinde im Vorfeld nicht in die Überlegungen und Absichten eingebunden worden. „Wir müssen abwarten, was genau geplant ist.“ Spätestens im Rahmen der rechtlichen Bauleitplanung werde die Marktgemeinde involviert. Dann gelte es zu schauen, ob das Vorhaben „unsere Belange berührt“, so Endres.

Kaufering hat Kooperation in anderen Fall wohl ausgeschlossen

Wie Wolfgang Weisensee aus Nachfrage mitteilt, hatte es in puncto PV-Anlage schon einmal eine Anfrage und Vorgespräche mit der Marktgemeinde gegeben. Diese bezogen sich aber auf Flächen in östlicher Verlängerung des jetzt diskutierten Gebiets. Die Bedingungen seien die gleichen gewesen, inklusive einer möglichen Beteiligung der Kommune. Mit Verweis auf einen Satzungsbeschluss sei eine Kooperation jedoch abgelehnt worden. Ein potenziell gemeinsames Projekt habe sich zerschlagen.

Oberbürgermeisterin Doris Baumgartl (UBV) reagierte anfangs verhalten. Sie plädierte, sich zunächst mit der Marktgemeinde Kaufering zu besprechen, die „auch Planungsziele dort haben“ könnte. Weisensee verwies auf das „Rennen um Netzverknüpfungspunkte“ und drängte auf eine Entscheidung. Während einer Sitzungsunterbrechung konnten die Unklarheiten beseitigt werden. Der Stadtrat fasste einstimmig den Aufstellungsbeschluss für einen Bebauungsplan. Die Kosten – auch für Gutachten – sind von den Planungsbegünstigten zu tragen.