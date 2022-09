Stadtbus Landsberg: Landrat kündigt Gespräch an

Der Fahrplan des Landsberger Stadtbusses ist ausgedünnt. Der Landrat will darüber mit dem Busunternehmen sprechen.

Auch das Busunternehmen Waibel kämpft mit Personalmangel. Deswegen fährt der Landsberger Stadtbus auf vier Linien nur noch im Stundentakt. Das sorgt für Ärger. Landrat Thomas Eichinger ( CSU) trifft sich nächste Woche zu einem Gespräch mit dem Busunternehmen.

Seit 12. September ist der Landsberger Stadtbus auf den Linien 1, 2, 3 und 5 unter der Woche nur noch im Stundentakt unterwegs. Auch der Fahrplan auf der LVG-Linie 70 zwischen Mering und Landsberg wurde reduziert. Nach Angaben des Busunternehmens Waibel ist Personalmangel für die Ausdünnung des Fahrplans verantwortlich.

In der Sitzung des Kreistags kündigte Landrat Thomas Eichinger auf Nachfrage von Moritz Hartmann (Grüne), er ist Kreisrat und Zweiter Bürgermeister in Landsberg, für nächste Woche ein Gespräch mit dem Busunternehmen an. Vorher habe die Firma Waibel keinen Termin anbieten können. Man sei auf der Suche nach pragmatischen Lösungen, poche aber gleichzeitig auf eine Erfüllung des Vertrags. "Wir müssen sehen, wozu wir sie bringen können", sagte Eichinger über das Gespräch.

"Dieser Zustand muss behoben werden"

Kreisrat Markus Wasserle (SPD) sagte, der Landkreis müsse in diesem Fall Härte zeigen und ein Signal nach Außen senden. In der Bevölkerung sei der Frust groß. Beschwerden, dass Personen an Bushaltestellen nicht mitgenommen werden können, nähmen zu. "Dieser Zustand muss behoben werden", sagte Wasserle. Dem stimmte Eichinger zu: Ein leistungsfähiger Nahverkehr sei wichtiger denn je, weil viele Menschen auf öffentliche Verkehrsmittel umsteigen wollen, um Energie zu sparen.

Thomas Eichinger stellte aber auch klar, dass er nicht einfach ein anderes Busunternehmen damit beauftragen kann, die reduzierten Fahrten zu übernehmen. Auch das Landratsamt selbst könne weder Busse noch Busfahrer zur Verfügung stellen. Die Busunternehmen seien aktuell in einer schwierigen Lage, der Personalmangel und die steigenden Energiepreise würden ihnen zusetzen.

