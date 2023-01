Stadtentwicklung: Hat "Landsberg 2035" keine Zukunft mehr?

Plus Das Konzept "'Landsberg 2035" gilt als Gesamtstrategie der Stadt. Warum es in der jüngsten Stadtratssitzung infrage gestellt wird.

Wie soll sich Landsberg künftig entwickeln? Darüber haben sich zahlreiche Bürgerinnen und Bürger unter dem Motto "Landsberg 2035" viele Gedanken gemacht. Das Ergebnis dieser Bürgerbeteiligung war im Sommer 2018 eine kommunale Gesamtstrategie für die Stadt und ihre Stadtteile, nach der künftig gehandelt werden soll. Doch gilt das überhaupt noch? In der jüngsten Stadtratssitzung wurde darüber kontrovers diskutiert, nachdem einige Stadträte in einem Beschluss über die Fortschreibung des Konzepts "Integrierte Stadtentwicklung" gar das Ende von "Landsberg 2035" sahen.