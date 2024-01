Stadtfilm: Zwei ereignisreiche Jahre in 99 Minuten

Am Wochenende fand die Premiere für den neuen Stadtfilm von Rudolf Gilk im Olympia-Filmtheater in Landsberg statt. Wie immer war das Kino gut besucht.

Rudolf Gilk hat ihn noch den Blick fürs Detail in seinen Filmen und wie immer ist der neue Stadtfilm über die Jahre 2022/2023 voller persönlicher Kommentare und mit wunderschönen Bildern aus Landsberg ausgestattet. Das Ruethenfest nimmt einen großen Platz ein, von den offiziellen Reden bis zu genau den Momenten, warum die Landsbergerinnen und Landsberger diese Filme so lieben. Wenn Gilk die Kamera liebevoll über die Tänzerinnen und Tänzer schwenkt und eines der Kinder auf dem Ruethenfestpodium voller Begeisterung auch ohne den verlorenen Schuh weiter tanzt. Gilks Stärke ist der Blick fürs Detail, in diesen Jahren nicht so einfach bei der Fülle der Themen.

Zwei Jahre voller Emotionen und Demonstrationen

Und wieder sind zwei Jahre vergangen, zwei Jahre voller nationaler und weltpolitischer Abgründe, die auch in Landsberg spürbar sind, so kommentiert Gilk. 2022: Corona ist noch nicht vorbei, da sorgt bereits ein Krieg in der Ukraine und später dann noch Zweiter in Nahost für Aufregung. All dies kommt im Film vor. Auch die Friedensdemonstrationen in Landsberg. Dort will man ein Zeichen setzen und hofft, dass der Krieg bald zu Ende ist. Eine trügerische Hoffnung. Der Sahara-Sand taucht im März 2022 die Stadt in ein gelblich-orange Licht. "Ängstliche Gemüter sehen darin ein Zeichen für den Weltuntergang", so Gilk. Doch das Ende der Welt ist auch nach 55 Jahren Stadtfilm nicht auf der Themenliste, so Gilk weiter, und so stehen in der neuesten filmischen Chronik positive, aber auch negative Entwicklungen im Mittelpunkt.

Der Landsberger Stadtfilm von Rudolf Gilk wird derzeit gezeigt. Foto: Christian Rudnik

Es ist mit 99 Minuten der längste Stadtfilm seit den Anfängen im Jahr 1970. Es hat sich viel getan im Jahr 2022 und 2023. Gilk kommentiert dies und wie immer macht es ihm Spaß zuzuhören. Doch sein Film zeigt diesmal neben den Veranstaltungen ein wenig zu viele sich ähnelnde Redebeiträge. Das zieht den Film in die Länge und lenkt manchmal vom Ereignis selbst ab. Aber beeindruckend ist, wie oft man denkt, das war alles den vergangenen zwei Jahren? Diese Chronik, die Gilk hier liefert, ist unverzichtbar und ein wichtiger Beitrag für das Gedächtnis der Stadt. Der Besuch des Bischofs Bertram Meier, der 120. Geburtstag des Malers Johann Mutter, 50 Jahre Inselbad mit vielen Bildern aus der alten Zeit und das höchst bedauerliche Entfernen von Einfassungen denkmalgeschützter Gräber am Dreifaltigkeitsfriedhof.

Weiter geht es mit dem heißen Sommer 2022, der Oldtimer-Rallye, den Radrennen, dem Kampf um den Schulanbau am Schlossberg, dem neuen Faschingsverein, 50 Jahre Stadtjugendkapelle und den Landtagswahlen und vielen Ehrungen. Die Themen nehmen kein Ende, denn Landsberg ist vielfältig, ob nun beim ersten Christopher-Street-Day oder bei den Neubauten im Wohnviertel Urbanes Leben am Papierbach. Alles sehr sehenswert und informativ. Besonders viele Lacher im Publikum hatte der Auftritt des auch für das LT tätigen Fotografen Christian Rudnik. Er ist ein echter Entertainer, wenn es darum geht, das beste Bild von den zahlreichen Geehrten zu machen. Der Film macht Spaß.

Der aktuelle Stadtfilm läuft noch mal am Samstag, 20. Januar, ab 17 Uhr im Olympia-Filmtheater.

