Stadtkapelle begeistert mit ihrem Adventskonzert das Publikum

Plus Das Adventskonzert der Landsberger Stadtkapelle lockt viele Besucher in die Stadtpfarrkirche Mariä Himmelfahrt. Im Mittelpunkt stehen „Fantastische Geschichten“.

Das traditionelle Weihnachtskonzert der Landsberger Stadtkapelle ist vielen Menschen lieb geworden. Auch Oberbürgermeisterin Doris Baumgartl (UBV) mit Ehemann Dr. Hans Joachim Baumgartl, Dritter Bürgermeister Felix Bredschneijder ( SPD) und einigen Stadträtinnen und Stadträte kamen dieses Jahr in die sie bis zum letzten Platz gefüllte Stadtpfarrkirche Mariä Himmelfahrt. Stadtpfarrer Michael Zeitler als Hausherr entbot allen ein herzliches "Grüß Gott". Mit der anspruchsvollen „Festive Overture“, die der japanische Komponist Satoshi Yagisawa 2018 im filmischen Stil schrieb, gelang dem Orchester unter dem Dirigat von Daniela Sparrer mit schnellen Tempowechseln ein fulminanter Auftakt, der mit viel Beifall belohnt wurde.

Das wunderbare Arrangement des bekannten österreichischen Weihnachtsliedes „Still, still, still“ vom Amerikaner Ed Huckeby, erzählt mit melodischen Linien „die Geschichte von Maria und Josef, die sich auf den Weg nach Bethlehem machen“, erklärte Daniela Sparrer, die in ihrer Moderation jedes Stück ausführlich beschrieb. So auch das beeindruckende „Cry of the Last Unicorn“ von Rossano Galante, das mal melancholisch mit zarten Querflötensoli, mal stürmisch in symphonischer Tonsprache das dramatische Zusammentreffen eines Jägers mit dem letzten Einhorn zum Ausdruck brachte. Mit üppiger Instrumentierung mündete die rasante Verfolgungsjagd in ein furioses Finale.

