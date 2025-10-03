Stadtlauf in Landsberg: Perfektes Wetter, neue Strecke und ein Teilnehmerrekord

Am Morgen mag so mancher Läuferin und Läufer beim Blick aufs Thermometer noch gefröstelt haben, angesichts niedriger einstelliger Temperaturen. Doch als die Kinder sich als Erstes für ihren 800-Meter-Lauf aufstellten, strahlte die Sonne. Bestes Läuferwetter also bei der 18. Auflage des Hardy‘s Stadtlauf. Der verzeichnete einen Teilnehmerrekord und ein kleines Malheur, weswegen sich ein Start etwas verzögerte.

Die Jüngsten hatten sich schon versammelt, da sackte 90 Sekunden vor dem geplanten Start in etwa 50 Metern Entfernung ein aufgestellter Bogen zusammen. Erst wurde dieser hochgehalten von einigen Helfern, dann aber entschieden, dass es praktikabler sei, diesen beiseite zu räumen. So ging es mit geringfügiger Verzögerung auf die Strecke und der Nachwuchs gab alles. Die Grundschulen aus Erpfting und der Katharinenvorstadt waren wieder mit größeren Gruppen vertreten. Als Erster im Ziel war bei den Buben ein Triathlet aus Schongau: Hanno Wißmann. Bei den Mädchen siegte Thea Schießl vom TV Emmering.

Im Anschluss hieß es, Schlange stehen, um sich die verdiente Teilnehmer-Medaille abzuholen, weil ein großer Teil des Feldes eng beieinander war. Wer wollte, konnte sich direkt nach dem Zieleinlauf auch noch versorgen. Tausende Flaschen Wasser und hunderte Kilogramm Obst und Gemüse standen für die Teilnehmenden bereit. 2500 hatten sich im Vorfeld angemeldet, ein neuer Rekord.

Landsbergs Zweiter Bürgermeister Moritz Hartmann übernahm derweil lieber den Startschuss. „Rennen ist nicht so meins. Bei einem Wettbewerb mit dem Rennrad wäre ich aber sofort dabei“, verriet er. Auch viele Eltern hatten sich rund um den Hauptplatz und an der Strecke versammelt, um anzufeuern. Bastian Götz und seine Tochter Emma betrachten das Geschehen auch vom Seitenrand. Ihre Unterstützung galt Jörg, wie dem selbst gebastelten Pappschild zu entnehmen war. „Er ist ein Arbeitskollege“, verriet der Vater.

Tempomacher begleiten Teilnehmer, die eine bestimmte Zeit erreichen wollen

Für Hobbyläufer mit sportlichen Zielen gab es dieses Mal auch eine hilfreiche Neuerung. Der Veranstalter hatte für die verschiedenen Strecken erfahrene Athletinnen und Athleten als Tempomacher engagiert. Wer also beispielsweise die 10 Kilometer unter einer Stunde laufen wollte, konnte sich am entsprechenden Tempomacher orientieren.

Ein Trend, der in den vergangenen Jahren auch auffällt, ist, dass Arbeitgeber augenscheinlich immer größere Gruppen anmelden. Delo, Hilti, das Klinikum, die Stadtverwaltung, Autohaus Huttner und Rational waren unter anderem dabei. Auch Regens Wagner aus Holzhausen ging zum zweiten Mal an den Start. Laut Simone Carl, stellvertretende Gesamtleitung, habe es bei der ersten Teilnahme großen Spaß gemacht, weswegen heuer deutlich mehr Personen mitmachen, darunter auch Menschen mit Handicap. Insgesamt waren von Regens Wagner 30 Personen am Start als Nordic Walker und auf den Laufdistanzen.

Läufer aus dem Landkreis Landsberg unter den Siegern beim Stadtlauf

Im Jugendlauf (2000 Meter) gewann mit Jeremias Müller vom FC Penzing ebenso ein Sportler aus dem Landkreis wie über die 10 Kilometer Timo Kampe (VfL Kaufering Triathlon). Eine Liga für sich war über 5 Kilometer mal wieder Johannes Hillebrand (M40/Ruck Zuck Bruck). Der Sieger vergangener Jahre hatte mehr als eine Minute Vorsprung. Alles aus sich heraus holte Maja Zidek (WJ U18/TriTeam Schongau) als Siegerin bei den Frauen über die Distanz. Sie lag nach dem Zieldurchlauf eine Minute auf dem Pflaster des Hauptplatzes, um wieder zu Kräften zu kommen. Sie berappelte sich letztlich ohne Hilfe der herbeigeeilten Sanitäter des Bayerischen Roten Kreuzes, die sich auch um einige weitere Sportlerinnen und Sportler kümmerten.

In den vergangenen Jahren führte die Strecke am Lech entlang durch den Englischen Garten bis zur Staustufe 15. Dort wird aktuell allerdings eine Fischtreppe gebaut. Deswegen liefen die Teilnehmenden zwar von der Karolinenbrücke nach Süden, aber nicht so weit, sondern machten eine Kehrtwende und liefen dann am Lech entlang bis zur Sandauer Brücke und dann weiter durch die Gassen der Altstadt zum Hauptplatz.

Dr. Maximilian Hofbauer war von der neuen Streckenführung begeistert. Foto: Thorsten Jordan

Begeistert von der neuen Straße war Dr. Maximilian Hofbauer, der für den Rotary Club Landsberg startete. „Es waren diesmal viel mehr Zuschauer, die angefeuert haben. Ich fand die Strecke abwechslungsreicher als in früheren Jahren und es gab weniger Steigungen. Ich war dieses Mal auch schneller“, zeigte er sich rundum zufrieden. Er räumte aber auch ein, im Vorfeld mehr und regelmäßiger trainiert zu haben. Etwas anders bewertete es Alexander Tresselt (MJ U18/TriTeam Schongau), der bei den Männern Rang zwei über 5 Kilometer belegte. „Es hat sich schwerer angefühlt, auch wenn die Strecke toll ist. In der Altstadt waren die Kurven teils schlecht einsehbar, da wäre ich fast in die Zuschauer gerannt.“

Die Ergebnisse stehen auf der Internetseite zum Stadtlauf.