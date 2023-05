Landsberg

18:10 Uhr

Im Stadtrat gibt es Ärger um gefasste Beschlüsse, die nie vollzogen wurden

Plus Der Landsberger Stadtrat hebt mehrere gefasste Beschlüsse generell auf. Der Haushaltsreferent schaltet die Rechtsaufsicht ein.

Von Thomas Wunder Artikel anhören Shape

Der Landsberger Stadtrat fasst übers Jahr eine Vielzahl an Beschlüssen. Diese müssen in der Regel von der Verwaltung und der Oberbürgermeisterin umgesetzt werden. Doch das ist häufig nicht der Fall, aus den unterschiedlichsten Gründen. CSU-Stadtrat und Haushaltsreferent Christian Hettmer bemängelt das schon lange und hat eine Liste mit 40 Beschlüssen erstellt, die nicht vollzogen wurden. Weil der Stadtrat jetzt einige Beschlüsse davon generell aufgehoben hat, hat Hettmer die Rechtsaufsicht im Landratsamt um eine Stellungnahme gebeten. Für ihn stellt das Vorgehen einen eklatanten Eingriff in die Rechte des Stadtrats dar.

Christian Hettmer hat sich mittlerweile an Maximilian Schuler von der Rechtsaufsicht im Landratsamt gewandt. In seinem Schreiben blickt er auf das bisher Geschehene zurück. Mitte Januar habe die Oberbürgermeisterin aufgrund eines Antrags von Hettmer über den Vollzug beziehungsweise Nichtvollzug einer Auswahl von Beschlüssen aus dem Jahr 2021 berichtet. "Ich habe damals bemängelt, dass die Liste nicht vollständig ist und nur Beschlüsse des Jahres 2021 betrifft", so Hettmer. Er habe daher eine von ihm erstellte Liste mit 40 nach seinem Kenntnisstand noch nicht vollzogenen Beschlüssen an die Stadtverwaltung gesandt.

