Stadtrat mit 30 oder 40 Mitgliedern? Parteien sind im Ungewissen

In einem Jahr – am 8. März 2026 – finden in Bayern Kommunalwahlen statt. In Landsberg könnte es innerhalb des Stadtrats anschließend zu einer bedeutenden Änderung kommen: Das Gremium würde von 30 auf 40 Mitglieder anwachsen, sollte die Marke von 30.000 Einwohnerinnen und Einwohnern überschritten werden. Bei den Fraktionsvorsitzenden im Stadtrat sorgt dies nicht unbedingt für Begeisterungsstürme. Unsere Redaktion gibt zudem einen Überblick, welche Parteien einen Kandidaten oder eine Kandidatin für den Oberbürgermeister-Posten stellen möchten.

Die Anzahl der zu wählenden Stadtratsmitglieder ist in der Gemeindeordnung festgelegt. In Gemeinden mit mehr als 20.000 und bis zu 30.000 Einwohnerinnen und Einwohnern sind 30 Mitglieder zu wählen. Bei mehr als 30.000 und bis zu 50.000 Einwohnerinnen und Einwohnern sind es 40. Wie Angelika Urbach, Pressesprecherin der Stadt, auf Anfrage mitteilt, ergibt sich der Zeitpunkt der Feststellung der Einwohnerzahl wiederum aus dem Gemeinde- und Landkreiswahlgesetz. Demnach sei der letzte fortgeschriebene Stand der Bevölkerung, der vom Landesamt für Statistik früher als sechs Monate vor dem Wahltag veröffentlicht wurde, zugrunde zu legen. „Da nach dem durchgeführten Zensus 2022 die vom Landesamt für Statistik ermittelte Bevölkerungszahl von den ermittelten Zahlen des Bürgerbüros abweicht, hat die Stadt Landsberg beim Landesamt für Statistik eine Anfrage zur Aufklärung der Differenz gestellt“, sagt Urbach. „Bislang haben wir noch keine Antwort erhalten.“ Das Problem der unterschiedlichen Bevölkerungszahlen betreffe eine Vielzahl von Kommunen in Bayern. Im Sitzungssaal des Historischen Rathauses sei Platz für 40 Ratsmitglieder, so Urbach weiter.

Eine Liste mit 40 Personen ist für die Parteien eine Herausforderung

Seit den Kommunalwahlen 2020 stellte die UBV die Oberbürgermeisterin. Doris Baumgartl setzte sich in der Stichwahl gegen den damaligen Amtsinhaber Mathias Neuner von der CSU durch. Zweiter Bürgermeister Moritz Hartmann (Grüne) und Dritter Bürgermeister Felix Bredschneijder (SPD) waren im ersten Wahlgang gescheitert. Die UBV möchte in jedem Fall wieder einen Kandidaten oder eine Kandidatin nominieren, sagt Fraktionsvorsitzender Christoph Jell. Über Personen zu sprechen, sei allerdings noch zu früh. Wenn das Gremium künftig tatsächlich aus 40 Mitgliedern bestehen sollte, werde die UBV auch versuchen, „eine 40er-Liste zusammenzukriegen“, sagt Jell, der selbst erneut für den Stadtrat kandidieren will.

Die größte Fraktion ist mit acht Mitgliedern die der CSU. Laut dem Fraktionsvorsitzenden Harry Reitmeir soll es bei der Wahl im kommenden Jahr einen Kandidaten oder eine Kandidatin seiner Partei für das Amt des Oberbürgermeisters geben. Mögliche Namen nennt aber auch er nicht: „Fakt ist: Es ist noch nichts entschieden“, betont Reitmeir. Die CSU wolle eine Liste mit 40 Personen aufstellen, falls der Stadtrat tatsächlich aufgestockt werden sollte. „Ob mehr Quantität auch mehr Qualität bedeutet, ist die Frage“, sagt Reitmeir zu einem möglicherweise größeren Gremium. „Wir nehmen es, wie es kommt.“ Ihm persönlich mache die Arbeit als Stadtrat nach wie vor Spaß und er wolle sich erneut zur Wahl stellen. Reitmeir ist seit 2002 Mitglied.

Noch länger dabei, und zwar seit 35 Jahren, ist Klaus-Dieter Völkel. Nach der aktuellen Legislaturperiode wird für den Fraktionsvorsitzenden der SPD allerdings Schluss sein. Er gehe davon aus, dass die 30.000er-Marke knapp überschritten wird, teilt der 82-Jährige seine persönliche Einschätzung. Mit Blick auf die Liste ist das laut Völkel eine Herausforderung, die allerdings zu bewerkstelligen sei. Für das älteste Mitglied des Stadtrats ist denkbar, dass die Landsberger SPD auch mit geeigneten Personen sprechen wird, die (noch) kein Parteimitglied sind. Grundsätzlich sei es nicht einfach, insbesondere junge Menschen, die mitten im Berufsleben stehen, als Kandidaten für das Ehrenamt als Stadtrat zu finden. Die Tätigkeit erfordere Engagement und sei zeitaufwendig. Völkel würde es begrüßen, wenn auch die SPD erneut einen Kandidaten oder eine Kandidatin für das Amt des Stadtoberhaupts aufstellt.

OB-Kandidaten: Noch geben die Parteien keine Namen preis

Wohl alle Fraktionen wären eher froh, wenn es bei 30 Mitgliedern des Stadtrats bleiben sollte, sagt Zweiter Bürgermeister Moritz Hartmann von den Grünen. „40 Leute zu finden, die auf die Liste gehen, ist eine Herausforderung.“ Mit zehn Stadträte mehr würde sich auch die Arbeit im Gremium verändern. Die Fraktionen müssten Absprachen treffen – etwa hinsichtlich der Redezeiten. Zudem wäre mit Blick auf die Sitzungsdauer wohl mehr in den Ausschüssen zu behandeln, wozu es Anpassungen in der Geschäftsordnung bräuchte. Hartmann hält sich bedeckt, ob die Grünen erneut einen OB-Kandidaten oder eine OB-Kandidatin ins Rennen schicken werden. Die Partei werde sich dazu frühestens nach den Sommerferien positionieren.

Die Landsberger Mitte lasse sich dies ebenfalls noch offen, sagt der Fraktionsvorsitzende Hans-Jürgen Schulmeister. Mit 40 Stadtratsmitgliedern würde es seiner Einschätzung nach „sehr, sehr eng“ im Sitzungssaal des Historischen Rathauses. Zudem könnte es dann eine Überlegung wert sein, Redebeiträge zeitlich zu limitieren. Die Landsberger Mitte habe derzeit an die 20 Mitglieder und wolle wieder verstärkt Mitgliederwerbung betreiben. Für kleinere Gruppierungen werde eine Liste mit 40 unterschiedlichen Personen schwierig, sagt Schulmeister.

Die ÖDP werde ebenfalls sicher wieder eine Liste aufstellen, sagt deren einziges Stadtratsmitglied Stefan Meiser. Die Planungen seien bislang allerdings nicht vorangeschritten. Meiser hofft, dass es innerhalb der nächsten Wochen und Monate eine Auskunft der Stadt zur künftigen Größe des Gremiums geben wird. Ob er selbst erneut kandidieren wird, möchte sich der ÖDP-Rat für den Moment noch offen lassen. Ebenfalls einen Sitz bei der vorangegangenen Wahl konnte die FDP ergattern. „Wir sind positiv gestimmt und gehen mit viel Elan in die Kommunalwahlen“, sagt deren Vertreterin Ulla Schäfer. Die Liberalen brauche es auf kommunaler Ebene. Eine Liste mit 40 Personen wäre „wünschenswert“.