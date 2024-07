Stadtrat wünscht sich Supermarkt mit Wohnungen im Obergeschoss

Der bestehende Lebensmittelmarkt an der Waldheimer Straße in Landsberg soll abgerissen werden. Die weiteren Planungen sehen vor, an selber Stelle danach einen Neubau mit Bäckerei und Drogeriemarkt zu errichten. In einer Sitzung hat der Stadtrat sein grundsätzliches Einverständnis erteilt, im Beschluss aber weitere städtebauliche Ziele formuliert. Die Mitglieder wünschen sich demnach im Gebäude unter anderem ein Stockwerk mit Wohnbebauung.

Laut der Sitzungsvorlage ist für den neuen Lebensmittelmarkt eine Verkaufsfläche von 1051 Quadratmetern vorgesehen, für die Bäckerei mit Gastro-Bereich eine Fläche von 106 Quadratmetern und für den Drogeriemarkt eine Verkaufsfläche von 730 Quadratmetern. Der Betreiber des Drogeriemarkts ist laut Informationen das Unternehmen Rossmann. Da der Lebensmittelmarkt dann als großflächiger Einzelhandel zu bewerten wäre, müsste der Bebauungsplan geändert und ein Sondergebiet ausgewiesen werden. Aktuell ist das entsprechende Gebiet als Gewerbegebiet festgesetzt. Das Resümee der Stadtverwaltung: „Die geplante Erweiterung der Verkaufsfläche des Lebensmittelmarktes in der Waldheimer Straße und die Ergänzung um einen Drogeriemarkt entsprechen grundsätzlich den Zielen des Einzelhandelsentwicklungskonzeptes. Eine Aufwertung des Handelsstandortes ist grundsätzlich zu begrüßen.“

Forderung im Stadtrat: Unternehmen sollen sich „ein bisschen bewegen“

Auch die Stadträte hatten im Grunde keine Einwände. Die vorgelegten Planungen sehen jedoch ein Flachdach vor. Wolfgang Weisensee (Landsberger Mitte) brachte die Möglichkeit eines Obergeschosses mit Wohnungen ins Spiel. Die Idee kam im Stadtrat gut an. „Wir müssen darauf achten, dass die Unternehmen sich ein bisschen bewegen“, pflichtete Roger Mandl (Grüne) ihm bei. „Wenn wir es da nicht schaffen, dann schaffen wir es nirgends“, sagte Christoph Jell (UBV). Der Standort des Lebensmittelmarkts befinde sich „am Beginn eines Wohngebiets.“

Eine Wohnbebauung im Obergeschoss wurde letztlich als städtebauliches Ziel in der Beschlussvorlage ergänzt, ebenso wie die städtebauliche Fassung des Eingangs, eine Klimaanpassung der Freiraumgestaltung sowie die Beibehaltung der PV-Anlage, die sich bereits auf dem aktuell noch bestehenden Gebäude befindet.