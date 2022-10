Stadttheater: Ein Puppenspieler erzählt ein Martyrium

Plus Das Leben des Friedrich Zwarel ist ein Martyrium. Nikolaus Habjan bringt es mit seinen Puppen in Landsberg auf die Bühne.

"Ich sorge dafür, dass deine Geschichte und deine Botschaft ein Publikum hat", versprach das 1987 in Graz geborene Multitalent Nikolaus Habjan 2011 zusammen mit Regisseur Simon Meusburger, dem damals 82-jährigen Friedrich Zawrel, nachdem er sein Martyrium ausführlich erzählt hatte. Florian Werner und seinem Team ist es gelungen, den Nestroy-Preisträger von 2012, Nikolaus Habjan, der als einer der weltbesten Puppenspieler gilt, nach Landsberg zu holen, um diese Botschaft, die seit zehn Jahren auf renommierten Bühnen ankommt, dem hiesigen Publikum zu überbringen.