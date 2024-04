Stadttheater Landsberg: Der Herr Karl in uns allen

Nikolaus Habjan macht aus einem Ein-Personen-Stück eines für drei Puppen und einen Spieler. Das bekommt dem Kabarett-Stück von Helmut Qualtinger ausgezeichnet.

Puppentheater ist vielleicht nicht jedermanns Sache. Klappmaulpuppen? So wie in der Sesamstraße? Der österreichische Schauspieler und Puppenspieler Nikolaus Habjan bewies im Landsberger Stadttheater, dass Puppen großartige Schauspieler sein können, mit dem (eigentlichen) Ein-Personen-Stück „Der Herr Karl“ von Helmut Qualtinger und Carl Merz. In der Inszenierung des Schubert Theaters Wien von Simon Meusburger wird die Person des Herrn Karl auf drei Figuren aufgeteilt, was wunderbar funktioniert.

Nikolaus Habjan hebt das Genre Klappmaulpuppen durch sein großes Können auf eine höhere Ebene. Die faltigen, verbraucht wirkenden lebensgroßen Köpfe in Jackett oder Kleid, mit Triefaugen hinter dicker Brille, mit leicht verschmierter, zu dick aufgetragener Schminke oder Geheimratsecken und Hamsterbacken (Puppendesign und -bau: Nikolaus Habjan) werden von Habjan zum Leben erweckt, nicht ohne ein kokettes und überaus amüsantes Spiel mit den Realitätsebenen.

Die drei Figuren in Lebensgröße hängen an einem Fleischerhaken

Eine Bar in Wien in den 1950er-Jahren. Ein junger, gelangweilter Ober (Habjan selbst) kaut an den Fingernägeln herum und wartet, während aus einem (echten) Grammofon kratzig, quäkend und leiernd Musik ertönt. Drei Figuren in Lebensgröße hängen, sehr fies, an Fleischerhaken vor jeweils einem Tisch: Ein altgedienter Kellner, ein trinkfreudiger Gast und eine abgehalfterte Schankdame hinter dem Tresen. Alle drei geben nun nacheinander ihre persönliche Geschichte und ihre Version von den Ereignissen in Österreich von der Zeit nach dem Ersten Weltkrieg bis zum Ende des Nationalsozialismus zum Besten. Sie entpuppen sich dabei als Gaffer und Mitläufer, stets auf den eigenen Vorteil bedacht und jederzeit bereit, ihr nichtswürdiges Handeln zu rechtfertigen.

Nikolaus Habjan muss sich den Avancen der angetrunkenen Dame erwehren. Foto: Thorsten Jordan

Nikolaus Habjan versteht es, diese schmierigen Typen durch Gestik und Stimmführung überaus realistisch darzustellen und transportiert dazu meisterhaft Qualtingers beißenden Sarkasmus. Die Puppen entwickeln eine Eigenwilligkeit. So geben sie jedes Mal, wenn Habjan sie vom Haken nimmt, ein „Aua!“, ein Grunzen oder Röcheln von sich. Sie kommentieren es, als ein Handy anfängt zu klingeln. Der Säufer straft den Handybesitzer mit Verachtung: „Warn Sie noch nie im Theater? Na ja, ist halt Provinz.“

Verrücktes Spiel auf allen Ebenen in Landsberg

Ganz verrückt wird das Spiel mit den Ebenen, als Habjan in der Rolle des jungen Obers versucht, dem Säufer seinen Text vorzusagen, den dieser offenbar in seinem Zustand vergessen hat, bis er genervt abwinkt und lallt: „I waas ihn ja eh.“ Als der Säufer versucht, mit der Dame am Tresen zu reden, nickt er Habjan diskret zu und deutet an: „Sie müssen …“, damit er die Puppe spielt. Der junge Ober kann sich gerade noch der Annäherungsversuche der ebenfalls angetrunkenen Dame erwehren, eine köstliche Szene. Der ältere Kellner steckt sich ununterbrochen Zigaretten an, prahlt mit seinen widerlichen Frauengeschichten und plustert sich auf, macht aber zehnmal einen knietiefen Bückling, wenn ihn die Chefin beim Rauchen erwischt.

Die Figuren saufen, rauchen, knutschen, weinen vor Rührung über sich selbst. Die ganze Zeit über hat man das Gefühl, es befinden sich vier Personen von starker Präsenz auf der Bühne. Vier verachtenswerte Charaktere, die uns auf unbehagliche Weise vertraut vorkommen, weil sie uns auch heute begegnen – und Teile davon in uns selbst schlummern. Auch Habjan nimmt sich davon nicht aus: Genau wie seine Puppen hängt er sich zum Schluss selbst an einen Haken.

Sarkastisch, kabarettistisch, rasend unterhaltsam – das Publikum war begeistert: Donnernder Applaus holte den überragenden Puppenspieler sechs-, siebenmal wieder auf die Bühne.