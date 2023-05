Landsberg

Stadttheater Landsberg zeigt ein grandioses Stück über das Finanzamt

Plus Die Komödie "Der Fiskus" beeindruckt das Landsberger Publikum. Das Stück im Stadttheater ist humorvoll und zuweilen auch grotesk.

Von Dagmar Kübler

Eine Komödie im Finanzamt? Kann das überhaupt sein, dass diesem als grau und verstaubt geltenden Ort so etwas wie Humor entstehen kann? Es kann. Die Stuttgarter Autorin Felicia Zeller hat mit „Der Fiskus“ ein Stück geschrieben, das, auf die Bühne des Landsberger Stadttheaters gebracht vom Landestheater Tübingen, dem Leben zwischen Akten, Abschreibung und Steuererklärung durchaus humorvolle Züge abgewinnen kann. Zuweilen auch groteske. Denn auch im Finanzamt menschelt es. Künstliche Intelligenz hat dort noch keinen Einzug gehalten, ganz im Gegenteil: Bei der Ausstattung seiner beamtlichen Schalt- und Walt-Zentralen ist der Staat ja eher sparsam. So ist man auch in diesem maroden Gebäude, einer Dauerbaustelle, froh, wenn der Strom nicht ausfällt sowie Kopierer und Kaffeemaschine funktionieren.

Mal ehrlich: Wie soll ein Finanzbeamter Zufriedenheit definieren? Geht es ihm nicht ähnlich wie Politessen – je mehr Strafzettel, je mehr Steuersündern, großen und kleinen Betrügern, die meinen, schlauer als die Finanzbeamtin zu sein, man auf die Schliche kommt, desto größer die Aufstiegschancen, desto besser schmeckt das Feierabendbier? Aber nein, es gibt noch mehr Erfolgserlebnisse, beispielsweise wenn man die Kollegin, die eigentlich dran wäre mit der Beförderung, überholt und somit die Ältere sogar in eine Abteilung strafversetzen kann, die es gar nicht gibt. Einfach nur, weil man es kann – und weil sich so deren Erfolge bei der Aufdeckung eines Steuerskandals, der stark an die Cum-Ex-Geschäfte erinnert, als die seinen verkaufen lassen. Auch gibt die genaue Kenntnis des Steuerrechts den Finanzbeamten Möglichkeiten an die Hand, eigene Steuern zu vermeiden – mit Tricks, die sie beim Bürger so niemals durchgehen lassen würden. Da kann man sich doch ins Fäustchen lachen.

