Stadttheater: Wenn die Dienenden zu Herrschenden werden

Eine Komödie von Pierre Carlet de Marivaux präsentierte das Theater Poetenpack Potsdam im Stadttheater in Landsberg.

Plus Das Theater Poetenpack kratzt mit einer klassischen Komödie an den Hierarchien des Absolutismus. Das hat auch etwas mit heutigen Strukturen zu tun.

Erneut konnte man im Landsberger Stadttheater ein Gastspiel einer hier beliebten Potsdamer Theatertruppe erleben: Das Theater Poetenpack präsentierte seine Version von Pierre Carlet de Marivaux‘ meistgespielter Komödie „Das Spiel von Liebe und Zufall“.

Das Stück greift von Handlung und Charakteren her auf die Tradition der Commedia dell’Arte zurück, die von italienischen Komödiantentruppen nach Paris gebracht wurde. Sie ist aber mit ihrem Erstaufführungsjahr 1730 auch in der Epoche der Frühaufklärung angesiedelt und wagt ein für die Zeit freches Verwechslungsspiel der Rollen von Dienenden und Herrschenden. Ergänzt wurde das Ganze durch Musik – inhaltlich passende Songs der Beatles, die das Publikum in die 1960er-Jahre versetzten, ebenfalls eine Zeit des Aufbrechens alter Hierarchien und Rollenverteilungen. Die Songs trug Martin Ludwig ganz schlicht mit Gitarrenbegleitung vor.

