Landsberg 2022: Stadtweihnacht oder Christkindlmarkt?

Plus Es herrschen sommerliche Temperaturen und der Landsberger Stadtrat diskutiert bereits über Glühweinstände und Fieranten. Darum eilt es der Stadtverwaltung.

Nach zwei Jahren ohne Christkindlmarkt und gescheiterten Versuchen für eine entzerrte Stadtweihnacht sollte der Landsberger Stadtrat in der vergangenen Sitzung die grundsätzlichen Weichen für den Winter stellen. Warum die Stadtverwaltung schon jetzt das Thema ins Gespräch bringt.