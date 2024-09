Stadtwerke kehren wieder den Mühlbach in Landsberg aus

Vom 16. bis 19. September wird der Mühlbach an der Maiermühle in der Landsberger Altstadt wieder gereinigt. Die geplante Auskehr dient dazu, das Bachbett zu säubern und die optimale Funktionsweise des Gewässers wiederherzustellen, teilen die Stadtwerke in einer Pressemeldung mit.

Es werden Vorkehrungen getroffen, um die Tierwelt zu schützen: Fischer werden den Mühlbach sorgfältig ausfischen, um sicherzustellen, dass keine Fische zu Schaden kommen, heißt es in der Pressemitteilung. Das Wasser wird am Montag, 16. September, abgelassen, um mit der Reinigung des Bachbetts zu beginnen.

Der Landsberger Mühlbach ist 670 Meter lang

Der Mühlbach, der sich über eine Strecke von etwa 670 Metern erstreckt, versorgt zwei Kraftwerke. Das mittlere Kraftwerk gehört den Stadtwerken, welche für die Reinigung im Bereich des Kraftwerks sowie für Wartungs- und Kontrollarbeiten an der Anlage, den Rechen und der Stauklappe verantwortlich sind. Die LEW übernimmt diese Aufgaben an ihrem Kraftwerk, während die Mitarbeiter des städtischen Bauhofs für die Reinigung des restlichen Abschnitts des Mühlbachs zuständig sind.

Anschließend werden bei beiden Kraftwerken Testläufe der hydraulischen Anlagenteile durchgeführt, heißt es in der Pressemeldung. Zusätzlich steht in diesem Jahr beim Kraftwerk der Stadtwerke der Austausch der Balken des Streichwehrs im Oberwasserbereichs an. Die Arbeiten sollen planmäßig bis Donnerstag, 19. September, abgeschlossen sein, sodass der Mühlbach voraussichtlich am Donnerstagnachmittag wieder in Betrieb genommen werden kann. (AZ)