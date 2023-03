Stadtwerke kündigen Reparaturarbeiten an der Katharinenstraße an

Am Montag reparieren die Stadtwerke Landsberg eine Trinkwasserleitung an der Katharinenstraße. Eine Fahrspur muss gesperrt werden.

Am Montag, 6. März, reparieren die Stadtwerke Landsberg ein Leck an der Trinkwasserleitung in der Katharinenstraße zwischen der Einmündung Johann-Mutter-Straße und Am Englischen Garten. Laut einer Pressemitteilung starten die Arbeiten morgens.

Die Fahrspur stadteinwärts wird für die Aufgrabung gesperrt. Die Abbiegespur im Kreuzungsbereich Von-Kühlmannstraße/Katharinenstraße soll dann als Fahrspur genutzt werden. Die Arbeiten werden voraussichtlich im Lauf des Montags abgeschlossen und die Fahrbahn wieder freigegeben, teilen die Stadtwerke mit.

Für die Baumaßnahme muss kurzzeitig die Trinkwasserversorgung unterbrochen werden. Betroffene Anwohnerinnen und Anwohner werden demnach am Montag direkt informiert. „Wir arbeiten so zügig wie möglich, um die Einschränkungen für alle gering zu halten“, sagt Markus Katzmeier, Abteilungsleiter bei den Stadtwerken Landsberg. Bei einer Prüfung hatten die Stadtwerke Landsberg den Schaden gefunden. „Wir beobachten das Landsberger Trinkwassernetz rund um die Uhr, sodass wir schadhafte Stellen an unseren Rohrleitungen schnell entdecken und beheben können“, erklärt Markus Katzmeier. (AZ)

