Stadtwerke Landsberg brauchen einen neuen Vorstand

Christof Lange beendet seine Tätigkeit bei den Stadtwerken Landsberg vorzeitig. Was der kaufmännische Vorstand jetzt vorhat.

Paukenschlag bei den Stadtwerken Landsberg. Der langjährige kaufmännische Vorstand Christof Lange verlässt das Kommunalunternehmen zum 31. März 2022. In einer Pressemeldung nennt er die Gründe für seinen Schritt und welche neue Aufgabe er übernehmen möchte.

Der Verwaltungsrat der Stadtwerke hat Langes Wunsch, den Anstellungsvertrag rund ein Jahr vorzeitig beenden zu dürfen, in seiner jüngsten Sitzung akzeptiert. Das teilt das Kommunalunternehmen in einer Pressemeldung mit. Der Verwaltungsrat sowie die Verwaltungsratsvorsitzende, Oberbürgermeisterin Doris Baumgartl (UBV), würden den Weggang sehr bedauern, respektieren jedoch die Gründe des ausscheidenden Vorstands. Der 40-jährige wolle sich neuen Herausforderungen im Umfeld der Unternehmensberatung stellen.

Mit großem Krafteinsatz und viel Sachverstand habe Christof Lange in den vergangenen elf Jahren das neu gegründete kommunale Unternehmen Stadtwerke Landsberg aufgebaut und als Marke in der Region fest etabliert: zunächst als Vertriebsleiter, dann als kaufmännischer Leiter und seit 2013 als Vorstand, betont die Oberbürgermeisterin. Der Diplom-Volkswirt brachte laut Pressemeldung wesentliches Wissen und Erfahrung für den Aufbau eines Unternehmens mit, die er sich in seinen vorherigen Funktionen bei Übertragungsnetzbetreibern erarbeitet hatte. Besondere Verdienste habe er sich in der kaufmännischen Konsolidierung nach der Netzübernahme erworben sowie durch den Aufbau eines Strom- und Gasvertriebs und die unternehmerische Ausrichtung des kommunalen Unternehmens.

Bei der Eröffnung einer Stromtankstelle in der Parkgarage in der Lechstraße in Landsberg im Jahr 2015 (von links): Oskar Imhof (Stadtwerke), der damalige Oberbürgermeister Mathias Neuner und Christof Lange. Foto: Julian Leitenstorfer (Archivfoto)

Jetzt zieht es Christof Lange in der zeitlichen Mitte seiner beruflichen Karriere aus persönlichen Gründen aus der Arbeit mit strategischem und operativem Fokus wieder mehr auf die analytische Seite. „Der Abschied fällt mir nicht leicht: Wir haben tolle Kolleginnen und Kollegen, durch deren Engagement und Fachkompetenz wir in kurzer Zeit sehr viel erreicht haben. Auf mein Team und die von ihm erbrachte Leistung bin ich stolz“, sagt er und fügt an: „Und ich hänge auch an jedem unserer Kundinnen und Kunden sowie an den vielen schönen Seiten Landsbergs. Der berufliche Kosmos bietet jedoch noch andere interessante Chancen, die mich reizen. Jetzt nutze ich die Gelegenheit.“

Die Stadtwerke sieht Lange stabil aufgestellt mit einer klaren Zukunftsstrategie. Dazu sagt er: „Sie machen ihr Ding und mit meinem Kollegen Gerald Nübel als technischem Vorstand geht die Umsetzung der Zukunftsstrategie auch weiterhin konsequent voran. Ich danke ihm für die gute gemeinsame Zeit und dem Verwaltungsrat sowie seiner Vorsitzenden Doris Baumgartl für das entgegengebrachte Vertrauen.“

