Stadtwerke Landsberg: Droht der Preisschock bei Strom und Gas?

Die Stadtwerke Landsberg haben schlechte Nachrichten für die Privathaushalte und Gewerbekunden: Das Kommunalunternehmen hebt die Strom- und Gaspreise an. Wie viel mehr ein Vier-Personen-Haushalt bezahlen muss.

Der Verwaltungsrat der Stadtwerke Landsberg hat Anfang dieser Woche getagt. Bei einem digitalen Pressetermin am Mittwochnachmittag informierten der Technische Vorstand Gerald Nübel und Oberbürgermeisterin Doris Baumgartl (UBV) über die aktuelle Situation auf dem Energiemarkt und welche negativen Folgen diese für die Kundinnen und Kunden haben werden.

Die Entwicklungen auf dem Energiemarkt haben das Kommunalunternehmen die Frage stellen lassen, was die aktuelle Situation sowohl für die Stadtwerke als auch für die Kunden bedeute. Dabei müsse man beim Gas zwischen dem Netzbetreiber (schwaben netz) und den Stadtwerken Landsberg als Lieferant unterscheiden. „Das Erdgas kaufen wir strukturiert ein“, erklärt der Technische Vorstand. Das Gas werde damit mit einem Vorlauf von etwa zwei Jahren eingekauft. „Wir werden 2023 einen erheblichen Preissprung erleben“, prognostiziert Nübel. Die vertraglich zugesicherten Mengen an Strom und Gas seien nicht mehr gesichert. Eine Ersatzbeschaffung könnte nötig werden. Diese zusätzlichen Kosten könnten dann auf die Privathaushalte und Gewerbetreibenden per Umlage abgewälzt werden.

Strompreise der Stadtwerke Landsberg steigen erneut

Exakte Zahlen gibt es noch nicht, doch schon jetzt sei klar: Für die Endverbraucher wird es noch teurer. „Wir rechnen mit einem Gasverbrauch von 18.000 kWh pro Jahr in einem Durchschnittshaushalt“, rechnete Nübel vor, „damit muss man mit 100 Euro mehr im Monat rechnen.“ Das sind 1200 Euro mehr an Gaskosten im Jahr für eine Familie. Nübel merkte hierbei an, dass schon seit der jüngsten Preisanhebung 2021 durchschnittlich 60 Euro für Gas im Monat zu zahlen sind.

Beim Strom muss eine Familie mit etwa 200 Euro Mehrausgaben pro Jahr rechnen. „Das sind insgesamt 120 Euro mehr im Monat“, bedauerte Nübel, der diese Preise im Vergleich zu anderen Anbietern als günstig bezeichnet.

Besonders schlimm sei der Preisanstieg auch für die Gewerbekunden, erwähnte der Stadtwerke-Vorstand. Diese würden normalerweise vom strukturierten Energieeinkauf profitieren. „Die fallen vom Glauben ab, wenn sie die Rechnung erhalten. Das ist vor allem für kleinere Betriebe bedrohlich“, sagte Nübel im Pressegespräch.

Der Einkaufspreis für Strom sei im Vergleich zum Vorjahr um das zehnfache gestiegen; die Erdgaspreise hätten sich verdoppelt. Alle Endkunden werde die Preissteigerung betreffen. Während sich Nübel die Kosten beim Gas mit der Mangellage erklärt, hält er Stromknappheit für „Spekulationen, die die Endkunden bezahlen müssten“. Schließlich verdienten die Kraftwerke momentan äußerst gut. Der Gasnotfallplan und das Energiesicherungsgesetz der Bundesregierung sollen zwar vor dem Schlimmsten bewahren, „aber Gesetze sind im Zweifelsfall auslegbar“, befürchtet Nübel. Vier mögliche Risikoszenarien, etwa Mengenknappheit oder Forderungsausfälle, haben die Stadtwerke für den Winter ausgemacht. Bis zu 500.000 Euro sollten hierfür zur Überbrückung berücksichtigt werden, wurde im Verwaltungsrat entschieden. Nicht existenzgefährdend, aber belastend seien diese Szenarien für die Stadtwerke.

Stadtwerke Landsberg bauen Fernwärmenetz aus

Oberbürgermeisterin Baumgartl betonte, dass dem Kommunalunternehmen eine langfristige Kundenbindung und damit auch faire Preise wichtig seien. Für die Stadtwerke ist dabei kein Ende in Sicht: „Die Preisentwicklungen für Strom und Gas werden sich sicherlich bis ins Jahr 2024 ziehen.“ Und auch für die weiteren Jahre sieht Nübel keine rosigen Aussichten, ist seine Einschätzung nicht optimistisch: „Auf das Niveau von vor einigen Jahren werden wir nicht mehr zurückkommen.“

Neben dem Klimaschutz sind die Abhängigkeiten für die Stadtwerke Grund genug, den Ausbau regenerativer Energien zu forcieren. Eine Fotovoltaikanlage in Friedheim und der Ausbau der Fernwärme gehörten zu den Zukunftsthemen im Verwaltungsrat. Die PV-Anlage soll bereits Ende 2023 jährlich 3,9 Millionen Kilowattstunden Strom erzeugen, der klimaneutral ist. „Das entspricht etwa dem Jahresbedarf von 1300 Durchschnittshaushalten“, sagte Nübel. Der Verwaltungsrat hat für Kauf und Bau der PV-Anlage gestimmt und dem entsprechenden Nachtrag im Wirtschaftsplan zugestimmt.

Die Stadtwerke Landsberg haben mittlerweile die Ergebnisse der Machbarkeitsstudie „Wärmenetze 4.0“ vorliegen. Diese sollen als Planungsgrundlage für die optimale Erweiterung der bestehenden Fernwärmeversorgung am Inselbad dienen. In den nächsten Jahren können die Stadtwerke Landsberg das bestehende Netz in der Innenstadt Stück für Stück ausbauen.