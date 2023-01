Landsberg

vor 52 Min.

Stadtwerke Landsberg erhöhen Preise: Warum auch Ökostrom gerade teuer ist

Plus Kunden der Stadtwerke Landsberg erhalten zu 100 Prozent Ökostrom. Warum die Beschaffungskosten nicht günstiger sind als bei anderen Stromarten.

Von Dominik Stenzel Artikel anhören Shape

Unlängst gaben die Stadtwerke Landsberg bekannt, dass sich ihre Stromkunden auf eine erneute Anhebung der Preise einstellen müssen. Die Erhöhung basiere demnach ausschließlich auf gestiegenen Beschaffungskosten - eine Erklärung, die nicht jeden zufriedenstellt. In einer E-Mail an unsere Redaktion moniert ein Leser, dass es wenig mit dem Regionalprinzip und Ökostrom zu tun habe, wenn an der Strombörse eingekauft werde. Auf Nachfrage erklärt Cornelia Schmidt, Leiterin Marketing und Vertrieb bei den Stadtwerken, wie der Strommarkt geregelt ist und warum dabei das Einheitsprinzip eine entscheidende Rolle spielt.

Dieser Artikel ist hier noch nicht zu Ende, sondern unseren Abonnenten vorbehalten. Ihre Browser-Einstellungen verhindern leider, dass wir an dieser Stelle einen Hinweis auf unser Abo-Angebot ausspielen. Wenn Sie weiterlesen wollen, können Sie hier unser PLUS+ Angebot testen. Wenn Sie bereits PLUS+ Abonnent sind, loggen Sie sich bitte hier ein .

Dieser Artikel ist hier noch nicht zu Ende, sondern unseren Abonnenten vorbehalten. Ihre Browser-Einstellungen verhindern leider, dass wir an dieser Stelle einen Hinweis auf unser Abo-Angebot ausspielen. Wenn Sie weiterlesen wollen, können Sie hier unser PLUS+ Angebot testen.

Themen folgen