Stadtwerke Landsberg errichten weitere Ladesäulen für E-Autos

Die Stadtwerke Landsberg bauen die Ladeinfrastruktur im Stadtgebiet aus. Zunächst geht eine Schnellladesäule am Infanterieplatz in Betrieb.

Der Verwaltungsrat der Stadtwerke Landsberg hat laut einer Pressemitteilung dem sukzessiven Bau von 15 Ladesäulen im Stadtgebiet zugestimmt. "Mit fünf Ladesäulen starten wir jetzt sofort. Weitere zehn werden nach und nach folgen. Damit investieren wir in eine attraktive Ladeinfrastruktur und treiben die Mobilitätswende in Landsberg aktiv voran", sagt Cornelia Schmidt, Leiterin Vertrieb und Marketing bei den Stadtwerken.

Momentan läuft noch die Standortauswahl für die neuen Ladepunkte. Aktuell betreibt das kommunale Versorgungsunternehmen 26 Ladepunkte in der Stadt. Mit den jetzt beschlossenen Säulen und zusätzlichem Schnelllader wächst die Zahl auf insgesamt 58 an.

Schnellladesäule am Infanterieplatz kann bald genutzt werden

Wie aus der Mitteilung außerdem hervorgeht, kann ab April eine Schnellladesäule am Infanterieplatz genutzt werden. Laut den Stadtwerken könnten an dieser aufgrund der modernen Ladetechnik E-Autos während eines Einkaufsbummels vollständig aufgeladen werden. Bevor die ersten fünf neuen Säulen aufgestellt werden, nehmen die Stadtwerke zunächst diese in Betrieb.

Der Bezahlvorgang an den Ladepunkten der Stadtwerke Landsberg ist mit der Ladeapp des "Ladeverbund+", allen gängigen Ladekarten und als spontanes Ad-hoc-Laden möglich. (AZ)

