Stadtwerke Landsberg erweitern das Wärmenetz in der Altstadt

Das Kommunalunternehmen plant den Bau einer Flusswärmepumpe. Bei einer Infoveranstaltung werden die Pläne vorgestellt.

Die Stadtwerke Landsberg wollen das Wärmenetz ausbauen und es in ein grünes Fernwärmenetz umwandeln. Stück für Stück sollen die gasbetriebenen Blockheizkraftwerke durch erneuerbare Wärmequellen ersetzt werden, teilt das Kommunalunternehmen in einer Pressemeldung mit. Den ersten Schritt mache dabei eine Flusswärmepumpe, die Fernwärme zu 100 Prozent klimaneutral aus Ökostrom und der Wärme aus dem Lech erzeugen soll.

Wie berichtet, soll die Parkgarage in der Lechstraße unterirdisch erweitert werden, um die thermische Wärmepumpe mit einer Leistung von 900 Kilowatt realisieren zu können. Unter dem Inselbad, gleich neben dem Treppenaufgang der Tiefgarage, soll ein zehn mal zehn Meter großer und bis zu drei Meter hoher Kellerraum dafür entstehen. Die Zuleitung des Flusswassers könne über einen bereits existierenden Kanal erfolgen.

Die Wärme wird in den Heizkreislauf eingespeist

Fernwärme versorgt Gebäude mit Heizwärme. Die thermische Energie gelangt über isolierte Rohrleitungen direkt von der Heizzentrale zu den angeschlossenen Haushalten. An Wärmeübergabestationen wird Wärme jeweils in den Heizkreislauf des Gebäudes eingespeist. Abgekühltes Wasser wird zur Heizzentrale zurückgeführt und wieder erhitzt. Ein effizienter und ressourcenschonender Kreislauf entsteht, so die Pressemeldung. Produziert wird Fernwärme immer häufiger mit erneuerbaren Energien.

Die Stadtwerke investieren daher in eine neue Flusswärmepumpe, die mit dem Einsatz von Ökostrom und der natürlichen Wärme des Lechs klimaneutral Wärme erzeugt. Weitere Heizenergie für das Fernwärmenetz beim Inselbad werde mit einem Blockheizkraftwerk erzeugt. Es arbeite nach dem hocheffizienten Prinzip der Kraft-Wärme-Kopplung, erzeugt also gleichzeitig Strom und Wärme. Im Osten der Stadt kommt die Wärme aus einem Waldhackschnitzwerk.

Die Grafik zeigt den von den Stadtwerken geplanten Ausbau des Fernwärmenetzes in der Landsberger Altstadt. Foto: Stadtwerke Landsberg

Das Kommunalunternehmen lädt alle Bürgerinnen und Bürger zu einer Informationsveranstaltung ein, die am Dienstag, 7. November, von 19 bis 21 Uhr im Sitzungssaal der Stadtwerke in der Epfenhauser Straße 12 in Landsberg stattfindet. Im Fokus stehen dabei der geplante Ausbau des Fernwärmenetzes in der Altstadt sowie das neue Gebäudeenergiegesetz. Die Infoveranstaltung biete die Gelegenheit, sich über die zukünftigen Entwicklungen im Bereich der Fernwärme und die gesetzlichen Anforderungen im Energiebereich zu informieren. Die Stadtwerke stehen Rede und Antwort und präsentieren ihre Pläne für das Fernwärmenetz. Um an der Veranstaltung teilzunehmen, können alle Interessenten sich auf der Internetseite der Stadtwerke anmelden. (AZ)

